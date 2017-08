OM : Aymen Abdennour renforce la défense marseillaise ! (officiel)

Indésirable au FC Valence, le défenseur central Aymen Abdennour a été prêté pour une année, plus une autre en option, à l'Olympique de Marseille ce mardi. Après la déroute à Monaco (1-6) dimanche en Ligue 1, le recrutement d'un élément défensif semblait indispensable pour le club phocéen.

Aymen Abdennour, le nouveau défenseur de l'OM.

La débâcle de l'Olympique de Marseille à Monaco (1-6) dimanche en Ligue 1 aura eu le mérite de réveiller les dirigeants marseillais ! Essentiellement à la recherche d'un buteur avant cette rencontre, la direction olympienne a décidé de viser en plus un défenseur central et un milieu de terrain après ce revers. Si William Vainqueur (AS Roma) est pisté pour renforcer l'entrejeu, c'est bien Aymen Abdennour qui renforce le secteur défensif phocéen.

Abdennour prêté pour un an, plus une année en option

Comme pressenti ces dernières heures, le défenseur central de 28 ans a été prêté pour une année, plus une autre supplémentaire en option, par le FC Valence à l'Olympique de Marseille. Longtemps proche de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien Monégasque a préféré jouer la montre afin de permettre à l'OM de remporter la mise.

«Malgré diverses offres en Europe, Aymen Abdennour a rapidement affirmé son fort intérêt pour le projet marseillais. Il pose aujourd'hui ses valises à l'OM, dans un championnat qu'il connaît déjà. Expérimenté, polyvalent et à l'aise dans la relance, son association avec Adil Rami renforcera la défense marseillaise face à la multiplication de matches cette saison», peut-on lire dans le communiqué officiel de l'OM.

Une recrue indispensable...

Même si Abdennour a connu une aventure particulièrement mitigée à Valence, qui a accepté de le prêter juste pour se débarrasser de son salaire, son recrutement semble être une évidence pour Marseille. Outre l'humiliation subie à Monaco, le secteur défensif olympien n'était clairement pas à la hauteur des ambitions phocéennes avec des joueurs limités comme Doria, Tomas Hubocan ou encore Rolando.

Sur le papier, l'association entre Adil Rami, auteur de premiers matchs convaincants à l'OM, et Abdennour s'annonce intéressante. Même si les deux hommes ont un profil similaire, ils ont une grande expérience de la L1 et devraient permettre à Marseille de se reposer sur deux solides défenseurs. L'OM a désormais trois jours pour boucler les arrivées d'un milieu (Vainqueur ?) et d'un attaquant (Vincent Aboubakar ?).

