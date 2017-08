PSG : Mbappé, c'est bouclé pour 180 M€ ?

Le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain serait bouclé ! D'après les dernières informations, l'AS Monaco et le club de la capitale sont tombés d'accord pour un montant de 180 millions d'euros bonus compris. Il ne manquerait plus que la signature du joueur.

Mbappé tout proche de quitter Monaco

Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l'annonce pourrait tomber dans les prochaines heures, voire lundi matin au plus tard si l'AS Monaco ne souhaite pas perturber ses joueurs avant la rencontre de 21h ce dimanche face à l'Olympique de Marseille pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. En tout cas, le transfert de l'attaquant de 18 ans serait désormais bouclé !

180 M€ bonus compris !

Selon France Info, les deux clubs sont tombés d'accord pour une somme de 180 millions d'euros bonus compris ! Visiblement, le PSG a donc accepté les dernières exigences de l'ASM qui réclamait une telle somme ou 140 millions plus un joueur parisien. Mais comme aucun élément ne semblait vouloir rejoindre le Rocher...

En tout cas, il s'agit de la preuve que Paris voulait absolument s'offrir le natif de Bondy dès cet été. Et peu importe le prix... Si l'information se confirme, Mbappé deviendra donc le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar, arrivé au PSG pour 222 millions d'euros, et devant Ousmane Dembélé, transféré de Dortmund au FC Barcelone pour 105 millions d'euros plus 42 millions de bonus.

La signature de Mbappé avant lundi midi ?

Il ne resterait donc plus que la visite médicale à passer pour l'international français qui signera ensuite un contrat de cinq ans. Cela ne devrait pas traîner puisque l'attaquant de Monaco est attendu lundi midi à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France. Et Didier Deschamps a averti qu'aucun joueur n'était autorisé à s'absenter pour finaliser un transfert...

