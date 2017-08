Transfert : Monaco se montre gourmand, le PSG cherche une solution... Les dernières tractations pour Mbappé

L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain négocient actuellement pour le transfert de l'attaquant Kylian Mbappé. Si le jeune talent tricolore a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, les deux formations françaises n'ont toujours pas trouvé un terrain d'entente.

Kylian Mbappé bientôt au PSG ?

La fin de ce mercato d'été s'annonce animée entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Même si Kylian Mbappé figure dans le groupe retenu par l'entraîneur Leonardo Jardim pour affronter l'Olympique de Marseille ce dimanche (21h) en clôture de la 4e journée de Ligue 1, l'attaquant est toujours annoncé avec insistance au PSG. Alors que le gamin de 18 ans a déjà donné son accord pour rejoindre Paris, Monaco n'a pas encore reçu une offre à la hauteur de ses exigences.

Paris et Monaco ont discuté samedi, mais...

Longtemps opposés à l'idée de vendre Mbappé à un concurrent direct en Ligue 1, les dirigeants monégasques ont finalement cédé en acceptant de négocier avec le PSG, mais ils n'ont cependant pas l'intention de faire le moindre cadeau à leurs homologues franciliens lors des négociations. Selon les informations de Téléfoot, les deux formations ont bien discuté d'un transfert de Mbappé samedi mais un terrain d'entente n'a pas été trouvé.

Pour l'instant, le club de la capitale proposerait 140 millions d'euros pour le buteur. Dans le même temps, le champion de France en titre réclamerait 180 millions d'euros ou 140 millions et un joueur parisien pour Mbappé. Selon l'émission de TF1, Lucas et Gonçalo Guedes ont d'ores et déjà refusé d'être inclus dans cette transaction et Monaco reste intéressé par Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Javier Pastore ou Angel Di Maria.

Le PSG propose un prêt avec option d'achat

Dans cette liste, on voit mal quel joueur pourrait accepter de continuer sa carrière sur le Rocher. Du coup, pour s'offrir Mbappé, le vice-champion de France en titre va sûrement devoir réaliser un énorme chèque. Et problème, avec l'arrivée retentissante de Neymar pour 222 millions d'euros, Paris doit se montrer malin pour rester dans les clous du fair-play financier de l'UEFA.

Avec cette idée en tête, une solution envisagée est un prêt de Mbappé à Paris pendant un an, assorti d'une option d'achat obligatoire d'après L'Equipe. Sans surprise, cette hypothèse n'a logiquement pas la préférence de Monaco et les négociations devraient se poursuivre entre les deux clubs en début de semaine. Il reste 4 jours au PSG pour boucler ce nouveau gros coup.

