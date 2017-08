Equipe de France : feu vert pour Lacazette et Fekir, Dembélé et Mbappé passent à l'orange, Benzema toujours au rouge

On connaîtra la liste de Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France demain jeudi. Beaucoup d'incertitudes demeurent en attaque, notamment en ce qui concerne Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Une chose est sûre en revanche, Karim Benzema n'en fera toujours pas partie.

Benzema devrait encore être absent de la liste de Deschamps.

Demain jeudi (14h), Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qu'il a retenus pour affronter les Pays-Bas (31 août) et le Luxembourg (3 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Le sélectionneur de l'équipe de France doit se creuser la tête pour composer son attaque.

Si ses deux tauliers, Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Olivier Giroud (Arsenal) seront bien évidemment appelés, ensuite c'est beaucoup plus flou. Alexandre Lacazette, titulaire lors des trois rencontres officielles d'Arsenal cette saison, devrait être convoqué. Tout comme Nabil Fekir, revenu à un très bon niveau avec Lyon.

Deschamps a maintenu le contact avec Dembélé et Mbappé

Les cas Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont plus épineux. Les deux sont susceptibles de quitter leurs clubs respectifs avant la clôture du mercato. Et ça se passe plutôt mal avec le Borussia Dortmund pour l'ancien Rennais, qui rêve de succéder à Neymar au FC Barcelone, et avec l'AS Monaco pour la nouvelle pépite du football français, qui n'a plus que le Paris Saint-Germain en tête, au point d'agacer plusieurs de ses partenaires. On sait seulement que Deschamps a maintenu le contact avec ses deux espoirs ces derniers jours. Mais qu'a-t-il décidé ? Réponse demain.

Enfin, Karim Benzema, bien que toujours titulaire à la pointe de l'attaque du Real Madrid, le meilleur club du monde, devrait encore être absent de cette liste. Le sélectionneur trouve toujours que son équipe se porte mieux sans l'ancien Lyonnais. Voilà pour la raison officielle. Mais on sait aussi que DD n'a toujours pas pardonné, et ne pardonnera sans doute jamais, au Merengue d'avoir dit de lui en juin 2016 qu'il l'avait écarté sous la pression d'une partie raciste de la France...

