BILLET de (D. Da Silva) : "Le Barça, quel manque de classe !" Damien Da Silva - Actu Espagne, Mise en ligne: le 23/08/2017 à 21h43 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mardi, le FC Barcelone a publié un communiqué officiel annonçant des poursuites judiciaires envers son ancien joueur Neymar pour non-respect de contrat. Une attitude mesquine du club catalan, surtout qu'au même moment ses stars, très souriantes, posaient en compagnie du Brésilien. Josep Maria Bartomeu ne digère pas pour Neymar... Le billet d'humeur de Damien Da Silva Le FC Barcelone, c'est un(e) ex qui ne digère pas une rupture et tente par tous les moyens de se venger. Cet été, le club catalan a vécu une grosse peine de coeur avec le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain pour le montant de sa clause libératoire, 222 millions d'euros. Un prix qui avait été fixé lors de la prolongation de son contrat en 2016 et pourtant le vice-champion d'Espagne se plaint du non-respect de cet accord par le Brésilien... Une affaire de prime qui ternit l'image du Barça... En effet, dans la journée de mardi, le Barça a publié un communiqué officiel annonçant des poursuites judiciaires envers Neymar afin de lui demander la restitution d'une partie de la prime perçue lors de sa prolongation en 2016 (montant non dévoilé), 8,5 M€ de dommages et intérêts mais aussi 10% de cette même somme pour pénalités de retard. Pour justifier cette action en justice, le Barça explique que le joueur de 25 ans devait aller au bout de son contrat pour percevoir cette somme. Une démarche navrante afin de récupérer quelques millions d'euros... Et quel manque de classe ! La clause libératoire de Neymar n'a-t-elle pas été fixée à 222 M€ lors de cette prolongation en 2016 ? Si, elle était de 193 M€ avant cet accord. Les 222 M€ n'ont-ils pas été payés intégralement par le PSG ? Si, donc les règles, dictées par le Barça dans ce contrat, ont été respectées... Moralement, je le reconnais, Neymar n'a pas été tout blanc en attendant après le 31 juillet 2017 pour être transféré à Paris afin d'empocher une prime de fidélité de 26 M€ (que le Barça refuse d'ailleurs de payer et qui fait l'objet d'une procédure judiciaire lancée par le clan Neymar), mais ce scenario n'aurait-il pas dû être anticipé ? Si le Barça estimait que le joueur devait honorer son contrat jusqu'en 2021 pour disposer de cet argent, pourquoi lui donner avant ? C'est une grossière erreur et quasiment de l'amateurisme ! Au final, peu importe le dénouement d'un procès qui s'annonce d'ores et déjà très long, le Barça ne sortira pas grandi de cette affaire... Un mal bien plus profond En plus, le vice-champion d'Espagne s'est ridiculisé dans le monde entier mardi. Et de quelle manière ! Car moins de deux heures après ce communiqué officiel, les cadres du vestiaire blaugrana, Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Gerard Piqué, ont publié sur les réseaux sociaux de nombreuses photos en compagnie de Neymar en affichant de grands sourires ! Les stars du Barça ont réussi à tourner la page et à rester en très bons termes avec le néo-Parisien. A l'inverse, le club catalan donne simplement l'impression d'être un mauvais perdant... Je le dis haut et fort, ce n'est pas digne d'un cador européen comme le FC Barcelone. Plus grave encore, cet épisode n'est finalement qu'un simple révélateur de la situation déplorable de la formation ibérique. Ces dernières semaines, on a pu ressentir une véritable fracture entre les joueurs et les dirigeants de cette équipe. Critiques des joueurs sur la gestion du cas Neymar, reproches de la direction par rapport au niveau de certains cadres, réponses sèches de Sergio Busquets ou encore de la légende Rivaldo... La tension est à son maximum chez les Blaugrana. Et pendant ce temps-là, les socios catalans s'impatientent en raison d'un mercato difficile avec les pistes Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé qui n'avancent pas. J'ai du mal à le dire, mais avec de tels dirigeants et notamment le président Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone n'est pas «plus qu'un club». Que pensez-vous de la situation du FC Barcelone ? Quelle image avez-vous du club catalan avec cette affaire ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





