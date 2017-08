PSG : le bon coup Reina ?

Pas satisfait des prestations de ses gardiens Alphonse Areola et Kevin Trapp, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un nouveau portier avant la clôture du mercato. Le vice-champion de France aurait ainsi approché le portier de Naples, Pepe Reina. Une solution provisoire qui paraît séduisante.

Pepe Reina sera-t-il tenté par un nouveau défi au PSG ?

On savait le Paris Saint-Germain pas satisfait de ses gardiens Alphonse Areola et Kevin Trapp, Unai Emery étant d'ailleurs incapable d'établir une hiérarchie claire à ce niveau, et on savait le PSG intéressé par un déjà grand et sans doute futur très grand, Jan Oblak, mais on n'imaginait pas le club francilien tenter le coup pour une solution provisoire dans la dernière ligne droite du mercato.

Mais à en croire Sky Italia, le PSG aurait offert 7 millions d'euros à Naples pour racheter la dernière année de contrat du vétéran, mais toujours performant, espagnol Pepe Reina (35 ans dans une semaine). Par ailleurs, celui-ci se serait vu offrir un salaire annuel de 3,5 millions d'euros à Paris.

Séduire Reina pour convaincre Naples ?

L'idée paraît séduisante. Recruter Oblak n'étant pas envisageable cet été, l'Atletico Madrid, interdit de recrutement jusqu'en janvier prochain, étant dans l'impossibilité de lui trouver un remplaçant, le PSG pourrait avec Reina se doter d'un gardien confirmé au haut niveau pour cet exercice 2017-18 sans débourser une fortune.

Reste à savoir maintenant ce qu'en pense le Napoli. Pas vendeur a priori, le club transalpin pourrait toutefois accepter de céder son gardien si ce dernier en émet le souhait. Aux dirigeants parisiens de convaincre l'ancien gardien de Liverpool.

Que pensez-vous de l'intérêt du PSG pour Reina ? Est-ce une bonne idée de s'intéresser à l'Espagnol ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.