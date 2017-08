Barça : une fracture grandissante entre le vestiaire et les dirigeants... Romain Rigaux - Actu Espagne, Mise en ligne: le 23/08/2017 à 14h37 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le FC Barcelone n'a pas du tout apprécié les photos publiées mardi par plusieurs de ses joueurs avec Neymar. Pour la direction barcelonaise, il s'agit d'un acte de défiance après les critiques du Brésilien et la plainte déposée contre lui. Messi et Suarez ont irrité leurs dirigeants La tension entre les joueurs et les dirigeants du FC Barcelone est de plus en plus palpable. Ces dernières heures, un nouvel épisode a créé des remous en coulisses. Plusieurs joueurs, et non des moindres, se sont attirés les foudres de la direction barcelonaise. Un acte de défiance des stars ? Alors que Neymar était de passage à Barcelone mardi, Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Piqué et Ivan Rakitic ont posté des photos sur les réseaux sociaux avec l'ancien attaquant barcelonais. Pour resituer le contexte, ces clichés ont été publiés quelques minutes après le communiqué du Barça qui annonçait avoir porté plainte contre le Brésilien pour non-respect de son contrat, réclamant 8,5 millions d'euros, plus 10% de cette somme. Simple hasard ou une manière de se montrer solidaire envers Neymar ? On se rappelle que ce dernier n'a pas hésité à critiquer ses anciens dirigeants dimanche dernier. En tout cas, la Cadena Ser assure que cela a été très peu apprécié par la direction catalane. Celle-ci a trouvé cette attitude «intolérable» , y voyant un manque de soutien envers le club. En interne, on parle même de «mutinerie d'Instagram» . Certains dirigeants ont donc demandé au président Josep Maria Bartomeu de recadrer les quatre joueurs concernés. Facile à dire... Bartomeu, Segura et Fernandez dans l'oeil du cyclone On voit mal Bartomeu, dont la cote de popularité est au plus bas, prendre le risque d'irriter encore un peu plus les cadres du vestiaire. Surtout que Messi n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat, même si tout semble bouclé, et que le Barça n'a pas intérêt à se louper sur ce dossier après avoir laissé filer Neymar cet été. Un retour au calme serait donc préférable pour les Blaugrana après plusieurs semaines de tensions entre les joueurs et la direction. Si le président est dans le viseur, il n'est pas le seul. Le manager sportif Pep Segura s'est mis une partie du vestiaire à dos pour avoir publiquement critiqué Piqué après son erreur sur le premier but face au Real Madrid (1-3) en Supercoupe d'Espagne aller. Le défenseur espagnol payait peut-être ses révélations après avoir expliqué qu'il savait que Neymar voulait rejoindre le PSG depuis la fin du mois de juin. Neymar qui n'a d'ailleurs toujours pas été remplacé au Barça. Chargé du recrutement, le secrétaire technique Robert Fernandez est également pointé du doigt par les cadres du vestiaire. Alors que le club catalan ne parvient pas à attirer de grands noms cet été et bute sur les dossiers Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund), les joueurs s'interrogent sérieusement sur les capacités de Fernandez à mener le mercato barcelonais. S'il ne s'agit pas encore d'une crise, on n'en est pas très loin... Que vous inspirent ces tensions au Barça ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS