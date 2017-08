Journal des Transferts : le PSG passe à l'action pour Mbappé, Monaco et la folie Belotti, Aurier a choisi... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 22/08/2017 à 17h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG passe à l'action pour Mbappé, Monaco et la folie Belotti, Aurier a choisi Tottenham, Dortmund veut toujours plus d'argent pour Dembélé, jackpot pour Nice avec Seri, l'OM étudie l'option Beauvue… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Le PSG a transmis une première offre à Monaco pour Mbappé. Dans la dernière ligne droite, le mercato bat son plein, les clubs s'activant pour peaufiner leur effectif. Le PSG passe à l'action pour Mbappé

Comme prévu, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre un coup d'accélérateur dans la dernière ligne droite du mercato pour s'offrir ses deux dernières cibles : les Monégasques Kylian Mbappé (18 ans) et Fabinho (23 ans). Et à en croire Sky Italia, le club de la capitale aurait transmis une première offre au champion de France pour le jeune attaquant : 140 millions d'euros plus Lucas, devenu indésirable à Paris, en échange. Reste à savoir si l'ASM est intéressée par le Brésilien. En attendant, les choses sérieuses ont bien commencé pour Mbappé. Au total, Monaco pourrait récupérer 220 millions d'euros de la vente de son duo au PSG. 2 – Monaco et la folie Belotti Révélation du Torino la saison passée avec 26 buts et 8 passes décisives en 35 matchs de Serie A, Andrea Belotti (23 ans) pourrait rejoindre l'AS Monaco avant la clôture du mercato, d'après la Gazzetta dello Sport. Le club de la Principauté, qui a reçu une première offre du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, travaille déjà sur la succession de l'international tricolore. Si le nom du Monténégrin de l'Inter Milan Stevan Jovetic a aussi circulé, la priorité du champion de France irait aujourd'hui à la nouvelle star du football italien, qui possède une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. 3 – Aurier a choisi Tottenham Après Blaise Matuidi, transféré à la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain devrait rapidement céder un autre de ses anciens joueurs majeurs : Serge Aurier (24 ans). Le défenseur ivoirien devrait s'engager dans les jours qui viennent en faveur de Tottenham, sur le coup depuis plusieurs semaines maintenant. D'après L'Equipe, malgré une concurrence féroce, c'est bien le vice-champion d'Angleterre qui va obtenir la signature du latéral droit parisien, qui s'est déjà mis d'accord avec sa future équipe sur un contrat de cinq ans. Le PSG devrait récupérer 25 millions d'euros, voire un peu plus, dans la transaction, soit la somme qu'il réclamait pour libérer son joueur. Mais avant de signer chez les Spurs, Aurier devra toutefois obtenir l'annulation de sa condamnation à de la prison ferme, condition obligatoire pour bénéficier d'un visa et d'un permis de travail. 4 – Dortmund veut toujours plus d'argent pour Dembélé Désigné comme la priorité pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé (20 ans) attend toujours que le Borussia Dortmund et le FC Barcelone se mettent d'accord. Le club catalan a transmis une nouvelle offre au leader de la Bundesliga, estimée à 130 millions d'euros. Mais le BvB en veut encore plus ! D'après Sky Allemagne, la direction de Dortmund réclamerait à présent 150 millions d'euros pour céder l'ancien Rennais ! Le Barça mettra-t-il autant d'argent sur la table ? 5 – Jackpot pour Nice avec Seri Après avoir disputé son dernier match avec l'OGC Nice face à Naples ce mardi, Jean Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) devrait prendre la direction du FC Barcelone. D'après RMC, une réunion devait avoir lieu ce mardi après-midi entre les dirigeants des deux équipes. Les Aiglons aimeraient obtenir un peu plus que les 40 millions d'euros annoncés et souhaiteraient également récupérer un joueur du club catalan dans la transaction. Rappelons que de son côté, l'entourage de l'Ivoirien s'est déjà mis d'accord avec la direction barcelonaise. 6 – L'OM étudie l'option Beauvue En quête d'un attaquant avant la fin du mercato, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Prestigieuses, comme celle menant à Diego Costa, et un peu moins. D'après France Football, le club phocéen étudierait ainsi la possibilité de récupérer Claudio Beauvue (29 ans) en prêt. L'ancien Lyonnais est en difficulté du côté du Celta Vigo et devrait changer d'air avant la clôture du mercato. Mais le Stade Rennais, Leganes, Malaga et Levante seraient eux aussi intéressés. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 22 août à 18h C'est officiel : - Le défenseur Marcel Tisserand a été prêté avec option d'achat par Ingolstadt à Wolfsbourg.

- L'attaquant de la Fiorentina Nikola Kalinic rejoint le Milan AC sous la forme d'un prêt payant (5 millions d'euros) avec option d'achat obligatoire (20 millions).

- Le latéral droit portugais du FC Valence Joao Cancelo a été prêté à l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 35 millions d'euros.

- Le latéral gauche portugais Rafa Soares a été prêté par le FC Porto à Fulham. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Unai Emery ne souhaiterait pas voir Angel Di Maria quitter le PSG.

- Le PSG aurait fait savoir à l'Atletico Madrid qu'il ne tenterait rien pour son gardien Jan Oblak cet été.

- Le Milan AC souhaite toujours récupérer le milieu parisien Grzegorz Krychowiak en prêt.

- Dimanche soir, les présidents du PSG Nasser Al-Khelaïfi et de Nice Jean-Pierre Rivère auraient discuté du cas Hatem Ben Arfa.

- Le Bayern Munich pourrait s'attaquer au Parisien Julian Draxler.

- Courtisé par Lille, Michy Batshuayi souhaite rester à Chelsea.

- Le latéral gauche de l'Udinese Ali Adnan pourrait signer à Lille.

- Le FC Barcelone continue de suivre le Marseillais Maxime Lopez mais n'a pas prévu de passer à l'action cet été.

- Courtisé par l'OM, l'attaquant Vincent Aboubakar est retenu par le FC Porto.

- Le président de l'OM s'intéresse à Diego Costa, qui souhaite quitter Chelsea pour l'Atletico Madrid.

- L'attaquant Gaëtan Laborde souhaite quitter Bordeaux pour trouver un temps de jeu plus important ailleurs.

- Trabzonspor aurait des vues sur le défenseur niçois Dante.

- Hambourg pense à recruter le latéral gauche bordelais Diego Contento.

- Le milieu de terrain de Wolfsbourg Josuha Guilavogui serait ravi de rejoindre Nice.

- Bordeaux ne veut pas voir partir son Brésilien Malcom malgré des offres très alléchantes de clubs étrangers.

- Bordeaux aurait des vues sur l'attaquant de West Ham Diafra Sakho.

- Même si Saint-Etienne ne veut pas d'un prêt mais un transfert définitif, Anderlecht s'intéresserait toujours à Robert Beric.

- Burnley, West Ham et West Bromwich Albion suivent l'attaquant de Lorient Abdul Majeed Waris. A l'étranger : - Le défenseur français de Manchester City Eliaquim Mangala devrait rapidement être prêté à l'Inter Milan.

- Besiktas pense au défenseur français Mathieu Debuchy, qui pourrait être libéré par Arsenal.

- Le FC Barcelone aurait finalement renoncé à Philippe Coutinho, que Liverpool ne veut pas vendre.

- Le défenseur du FC Valence Aymen Abdennour devrait être prêté pour deux saisons au Zénith Saint-Pétersbourg.

- Claudio Marchisio pourrait quitter la Juventus Turin pour le Milan AC.

- Tottenham continue de vouloir le milieu de terrain d'Everton Ross Barkley.

- L'attaquant de Tottenham Georges-Kevin Nkoudou pourrait être prêté à l'Hellas Vérone. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





