Transfert : Paris fonce sur le duo Mbappé-Fabinho !

Comme prévu, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre un coup d'accélérateur dans la dernière ligne droite du mercato pour s'offrir les Monégasques Kylian Mbappé et Fabinho. Au total, l'ASM pourrait récupérer 220 millions d'euros dans la transaction !

Mbappé et Fabinho seront-ils de nouveau réunis à Paris ?

On le sait, le torchon brûle entre Kylian Mbappé (18 ans) et l'AS Monaco. La volonté du jeune attaquant français de rejoindre le Paris Saint-Germain ne passe pas auprès de sa direction et d'une partie de ses coéquipiers, qui jugent le comportement du "gamin" assez capricieux.

Si les deux clubs s'entendent financièrement, l'international tricolore, qui était courtisé aussi par le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City cet été, devrait bientôt épauler Neymar et Edinson Cavani au sein de l'attaque parisienne. Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG s'apprête à mettre un sacré coup d'accélérateur dans ce dossier.

Fabinho n'a plus que le PSG en tête lui aussi

Le vice-champion de France, qui a déjà transféré Blaise Matuidi à la Juventus Turin et devrait rapidement céder Serge Aurier à Tottenham en attendant d'autres départs (Ben Arfa, Krychowiak, Guedes, voire Di Maria et Lucas), a transmis une première offre de 140 millions d'euros à la direction monégasque. Plus le Brésilien Lucas en échange.

Dans le même temps, Paris veut également boucler le dossier Fabinho (23 ans), priorité d'Unai Emery au milieu de terrain. Lui aussi souhaite rejoindre le PSG avant la clôture du mercato. Alors qu'il a disputé toutes les rencontres du champion de France depuis le début de la saison, le Brésilien aurait demandé à ne pas jouer contre l'OM dimanche pour le choc de la 4e journée de Ligue 1.

Au total, si Mbappé et Fabinho rejoignent tous les deux Paris, Monaco pourrait récupérer 220 millions d'euros dans la transaction. L'ASM a plutôt intérêt à négocier ces deux départs au plus vite si elle veut disposer de quelques précieux jours derrière pour réinjecter cette manne financière sur le marché des transferts.

Que pensez-vous des cas Fabinho et Mbappé ? Les voyez-vous au PSG avant la fin du mercato ?