Manchester United : parti pour rester, Martial voit grand avec les Red Devils

Peu utilisé par son manager José Mourinho, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial n'envisage pas un départ cet été. L'ancien Monégasque se projette sur cette saison avec les Red Devils qu'il espère pleine de réussite sur les plans collectif et individuel.

Contre West Ham, Martial a inscrit son premier but cette saison en championnat.

Les deux premiers matchs officiels de Manchester United ont confirmé la tendance, Anthony Martial (21 ans) n'est pas un titulaire aux yeux de son manager José Mourinho. En période de mercato, cette situation a évidemment relancé les rumeurs de départ.

Conscients des difficultés du Français, l'Inter Milan et Tottenham ont manifesté leur intérêt. Deux approches immédiatement repoussées par le club mancunien qui semble compter sur son attaquant. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

Martial se voit rester

De son côté, Martial n'a pas l'air prêt à quitter sa formation. Au contraire, celui qui a perdu sa place en équipe de France se projette sur cette saison avec des objectifs en tête. «Sur le plan collectif, on n'a pas vraiment parlé d'objectifs en particulier pour la saison. Mais l'objectif c'est de remporter autant de titres que possible» , a confié l'ancien Monégasque au magazine de Manchester United.

Le Français évoque son temps de jeu

«En ce qui me concerne, mon principal objectif est de remporter des trophées et des médailles, évidemment. Je veux aussi jouer le plus possible, a-t-il poursuivi. J'ai toujours voulu jouer depuis tout jeune donc je dois faire de mon mieux. Je me fixe des objectifs en termes d'apparitions et de buts mais je les garde pour moi.»

Après une saison à seulement 18 titularisations et 4 buts en Premier League, Martial a sûrement faim de ballon, lui qui vient d'ouvrir ses compteurs avec un but et une passe décisive en tant que remplaçant contre West Ham (4-0) dimanche. Mais à quelques mois du Mondial 2018, l'international tricolore aura fort à faire pour éclipser Marcus Rashford, Jesse Lingard ou Henrikh Mkhitaryan. Sachant que le mercato de Mourinho n'est peut-être pas terminé...

