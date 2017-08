Barça : après la déconvenue, Coutinho et Dembélé annoncés tout proches !

En marge de la défaite du FC Barcelone lors de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid (1-3, 0-2), le directeur sportif catalan Pep Segura a rassuré les supporters des Blaugrana en annonçant de bonnes nouvelles sur les dossiers Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé se rapproche du Barça.

Comment calmer la colère des supporters après la perte de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid (1-3, 0-2) ? En annonçant de bonnes nouvelles bien sûr ! En marge du match retour mercredi, le directeur sportif du FC Barcelone Pep Segura s'est chargé d'allumer un contre-feu en affichant son optimisme par rapport au mercato de son équipe.

Coutinho et Dembélé «sont proches»

Depuis le départ de Neymar pour 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain, le vice-champion d'Espagne a désigné deux priorités pour renforcer son effectif : le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho et l'ailier de Dortmund Ousmane Dembélé, tous les deux partis au clash pour rejoindre le club catalan. Et visiblement, le dénouement est imminent dans les deux dossiers.

«Il faut que nous aidions l'équipe avec des renforts et que ces derniers soient là dans les prochains jours. Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches. Nous espérons qu'ils seront joueurs du Barça pour cette nouvelle saison», a annoncé officiellement Segura sur TV3.

Et le Barça en a besoin...

Et ça tombe bien, car les Blaugrana ont un besoin urgent de se renforcer ! Sans inspiration ni créativité, à l'exception de Lionel Messi sur certaines séquences, le Barça a été complétement surclassé par le Real sur les deux récents matchs. Avec Coutinho et Dembélé, le vice-champion d'Espagne entamerait un nouveau cycle en incorporant deux jeunes talents pour redynamiser son secteur offensif. Et malgré un investissement estimé à plus de 200 millions d'euros pour ces deux transactions, le Barça doit très rapidement agir...

