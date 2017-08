La Supercoupe d'Espagne pour l'immense Real Madrid de Zidane ! - Débrief et NOTES des joueurs (Real 2-0 Barça) Youcef Touaitia - Actu Espagne, Mise en ligne: le 17/08/2017 à 00h57 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Déjà victorieux à l'aller (3-1), le Real Madrid a surclassé le FC Barcelone (2-0), ce jeudi, lors de la finale retour de la Supercoupe d'Espagne. Un succès logique des hommes de Zinedine Zidane, qui ont complètement éteint des Catalans méconnaissables. Il s'agit du 10e succès des Merengue dans cette épreuve, le premier depuis 2012. La joie des Merengue sur le but d'Asensio. Le Real Madrid de Zinedine Zidane est beaucoup trop fort ! Après la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe, les Merengue ont mis la main sur la 10e Supercoupe d'Espagne de leur histoire en cette année 2017 en surclassant le FC Barcelone (2-0), ce jeudi, lors de la manche retour, trois jours après leur succès au Camp Nou (3-1). Au-dessus dans tous les compartiments du jeu, les joueurs de la capitale espagnole, pourtant privés de Cristiano Ronaldo, suspendu après son carton rouge écopé à l'aller, n'ont pas eu à forcer leur talent pour enfoncer leur ennemi de toujours dans le doute en ce début de saison. Asensio achève le Barça, Benzema en rajoute une couche Les choses ne pouvaient d'ailleurs pas plus mal commencer pour le Barça. Sur un mauvais renvoi d'Umtiti, Asensio héritait du ballon et envoyait un coup de canon monumental de 25 mètres dans la lucarne de ter Stegen (1-0, 4e). Quelle entrée en matière pour la pépite espagnole ! Disposés dans un 3-5-2 inédit, les Catalans tentaient de revenir mais manquaient clairement d'imagination devant. Tout le contraire des Merengue, qui lorsqu'ils attaquaient, posaient systématiquement des soucis à la lourde arrière-garde barcelonaise, en atteste le poteau touché par Vasquez peu après la demi-heure de jeu. Ce n'était que partie remise pour le Real puisque Benzema, très impliqué jusqu'ici, crucifiait ter Stegen après un enchaînement de toute beauté sur un service de Marcelo (2-0, 38e). Le Barça était humilié dans un Santiago Bernabeu qui chavirait de bonheur ! Même les poteaux étaient avec le Real Au retour des vestiaires, les visiteurs jouaient de malchance. Sur sa première opportunité, Messi touchait la barre. Benzema, lui, obligeait ter Stegen à réaliser un arrêt réflexe de l'épaule qui faisait halluciner le banc du Real. Deux actions chaudes... et puis plus rien pendant 20 grosses minutes, jusqu'à ce que Suarez touche à son tour le montant. Décidément, rien ne souriait à Barcelone... Dans le dernier quart d'heure, les protégés d'Ernesto Valverde rendaient définitivement les armes. Sans conviction, les Barcelonais tentaient de bouger la muraille madrilène mais rien n'y faisait, Ramos et Varane étaient imperméables ce soir. Une victoire nette et sans bavure pour le double champion d'Europe en titre qui empoche un quatrième trophée majeur en cette année 2017. Le Real Madrid de Zidane est immense ! La note du match : 7/10 Une première période à sens unique. Le Real Madrid a donné une véritable leçon à une équipe de Barcelone complètement à côté de la plaque, alternant jeu de possession et jeu en contres. La seconde période a été moins enlevée, la faute à des Merengue qui ont délibérément subi, gérant leur avance à la perfection. On pourra tout de même regretter le manque d'imagination des Catalans, très loin de leur meilleur niveau. Les buts : - Carvajal se précipite pour jouer une touche côté droit. Le ballon est mal remis en jeu mais Umtiti réalise un très mauvais dégagement dans la foulée. Asensio, placé dans l'axe, hérite du bout de cuir à 25 mètres, se met en position et enclenche un missile téléguidé dans la lucarne de ter Stegen (1-0, 4e). - Busquets perd le ballon devant sa surface. C'est Marcelo qui en profite et qui du côté gauche, adresse une passe horizontale parfaite pour Benzema. Le Merengue devance Umtiti, contrôle du pied droit et enchaîne avec une reprise de volée du pied gauche imparable pour ter Stegen (2-0, 38e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Luka Modric (8/10) Absent à l'aller, le Croate a été excellent. C'est lui qui a donné le ton au milieu de la première à la dernière minute. Offensivement, défensivement, dans l'impact, dans le jeu, l'ancien joueur de Tottenham a été au-dessus, et de très loin. Son niveau footballistique a dû en faire pâlir plus d'un à Barcelone... REAL MADRID : Keylor Navas (6,5) : le portier costaricien a fait le travail. Il a été bien aidé par sa défense, qui a souvent repoussé les assauts adverses. Mais il ne faut pas sous-estimer sa performance, avec notamment deux interventions importantes devant Messi et Suarez au début de chaque période ainsi que face à Sergi Roberto à la 74e minute. Daniel Carvajal (7) : match très sérieux du latéral droit, qui s'est régalé devant Jordi Alba. Une partie très propre de sa part qui confirme qu'il est un des meilleurs à son poste dans le monde. Raphaël Varane (7,5) : le départ de Pepe sera-t-il le déclic pour le Tricolore ? En tout cas, il a livré une copie de très haute volée ce soir, se régalant devant Suarez, qu'il a pris de vitesse à de nombreuses reprises. Du bon, du très bon Varane. Sergio Ramos (7) : soirée plus que tranquille pour le capitaine madrilène. Face à un duo Messi-Suarez trop peu en vue, le taulier de la défense merengue a joué à son rythme, sans jamais forcer. A noter son énorme intervention devant Deulofeu en fin de partie. Marcelo (7) : du Marcelo tout craché. Bon défensivement, excellent offensivement. Il offre un caviar pour Benzema avant la pause et a fait très mal à Sergi Roberto tout au long de la rencontre. Luka Modric (8) : lire commentaire ci-dessus. Toni Kroos (7) : une partie réussie pour l'Allemand, qui s'est permis quelques montées intéressantes. Il a, comme ses partenaires du milieu, surnagé dans l'entrejeu face à ses homologues catalans. Remplacé à la 80e minute par Dani Ceballos (non noté). Mateo Kovacic (7) : préféré à Casemiro, l'ancien joueur de l'Inter Milan a fait le boulot, comme à chaque fois que Zidane a fait appel à lui. Appliqué sur les phases défensives, il a excellé dans les sorties de balle rapides. C'est ce que l'on peut appeler un joker de luxe. Remplacé à la 62e minute par Casemiro (non noté). Lucas Vasquez (6) : un ton en dessous par rapport à ses partenaires offensifs. Il touche néanmoins le poteau à la 32e minute avec son mauvais pied et réalise quelques différences en première période. Même s'il n'a pas fait oublier Bale, l'Espagnol a fait son match. Karim Benzema (7,5) : encore et comme toujours, le Français s'est montré très précieux dans sa faculté à décrocher pour organiser le jeu et aspirer les défenseurs centraux plus haut. Il inscrit le but du break après un superbe enchaînement et met définitivement les siens à l'abri. Du Benzema de haut niveau. Marco Asensio (7) : un crack, un vrai ! La pépite espagnole, après avoir mis le but du KO à l'aller à la dernière minute, a enfoncé les Blaugrana dès la 4e minute sur un coup de canon. Une réalisation qui a conditionné le reste du match. Par la suite, on le voit certes peu, mais tout ce qu'il a entrepris a été juste, d'autant plus que son repli défensif a toujours été bon. Remplacé à la 75e minute par Théo Hernandez (non noté). FC BARCELONE : Marc-André ter Stegen (5) : surpris d'entrée sur le missile signé Asensio, il ne peut absolument rien faire sur le but de Benzema à bout portant. L'Allemand peut en vouloir à ses partenaires qui n'ont absolument rien fait pour lui faciliter la tâche. A noter son arrêt exceptionnel de l'épaule devant le Français peu après la pause. Gerard Piqué (3,5) : l'ombre du grand Piqué qu'il fut il y a encore quelques années. Une partie à oublier, comme au match aller. Remplacé à la 50e minute par Nelson Semedo (non noté). Javier Mascherano (4) : l'Argentin n'est pas directement fautif sur les buts encaissés mais à aucun moment il n'a montré la grinta nécessaire pour pousser ses partenaires à rectifier le tir. Décevant. Samuel Umtiti (2) : le Français a connu un début de match absolument catastrophique. Bousculé dans les duels, il est coupable d'un très mauvais renvoi qui coûte l'ouverture du score d'Asensio à son équipe. Et cela n'a pas été mieux par la suite puisque l'ancien Lyonnais était complètement absent au duel sur le but de Benzema. Du mieux après la pause, mais le mal était déjà fait... Sergi Roberto (3) : comme Luis Enrique, Valverde a décidé de l'aligner à droite. Pour le même résultat. Il a vécu un calvaire devant Marcelo et n'a rien apporté offensivement. Replacé au milieu après la sortie de Piqué, il a été un peu mieux, mais ça reste bien trop léger dans l'ensemble. Ivan Rakitic (4) : le Croate n'a pas été au niveau de ses deux compatriotes côté madrilène. Une influence trop minime dans l'entrejeu pour espérer apporter du danger et des bons ballons à ses attaquants. Sergio Busquets (2) : une catastrophe absolue ! Qu'il semble loin le grand Busquets qui a fait le bonheur du Barça... Sa perte de balle sur le but de Benzema frise la faute professionnelle tant le milieu de terrain semble désintéressé de ce qu'il se passe sur la pelouse, se repliant en marchant. En seconde période, il a tenté de faire mieux, en vain. André Gomes (3) : s'il voulait se réconcilier avec ses très nombreux détracteurs, le milieu de terrain devra encore attendre car il a été complètement à côté de la plaque ce soir. Trop mou, pas assez impliqué, le Portugais a une fois de plus livré une prestation indigeste dans un match important. Remplacé à la 72e minute par Gerard Deulofeu (non noté). Jordi Alba (3,5) : on ne reconnait plus la pile électrique qu'était le latéral gauche il y a encore deux ans. Trop peu en vue, il n'a pas existé dans son couloir, parfaitement contenu par un Carvajal vigilant. Remplacé à la 78e minute par Lucas Digne (non noté). Lionel Messi (6) : la superstar argentine a fait peine à voir. Il a été le seul à réussir à faire bouger un tantinet la solide défense madrilène en première période, complètement lâché par ses partenaires. Après la pause, il est plus libre de ses mouvements, touche la barre et oblige Navas à réaliser une belle parade. Ce n'est pas du grand Messi mais il a le mérite d'avoir beaucoup donné. De loin le meilleur de son équipe sur la pelouse. Luis Suarez (3) : l'Uruguayen n'y arrive plus... Ses déplacements, ses appels, ses courses, rien ne ressemble à ce qu'El Pistolero sait faire de mieux. Il touche le poteau à la 73e minute mais dans l'ensemble, son influence est beaucoup trop moyenne. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

SUPERCOUPE D'ESPAGNE / MATCH RETOUR

Real Madrid 2-0 FC Barcelone (2-0)

Santiago Bernabeu (Madrid, ESP)

Buts : Asensio (4e), Benzema (38e) pour le Real Madrid.

Avertissements : Suarez (89e), Mascherano (90e+3) pour le FC Barcelone.



Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (c), Marcelo - Modric, Kovacic (Casemiro, 62e), Kroos (Ceballos, 80e) - Vasquez, Benzema, Asensio (Hernandez, 75e). Entraîneur : Zinedine Zidane.



FC Barcelone : Ter Stegen – Piqué (Semedo, 50e), Mascherano, Umtiti - Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, André Gomes (Deulofeu, 72e), Alba (Digne, 78e) – Messi (c), Suarez. Entraîneur : Ernesto Valverde. Comme à l'aller, Asensio a inscrit un but phénoménal (4e) Benzema aussi a marqué un beau but après un magnifique enchaînement (38e) La déception de Messi durant la rencontre Les Merengue fêtent leur quatrième titre majeur de l'année 2017 Le but exceptionnel d'Asensio Le superbe enchaînement de Benzema





