UEFA : Buffon, Messi, Ronaldo, qui sera élu joueur de la saison 2016-17 ?

L'UEFA a dévoilé ce mardi les noms des trois finalistes pour le titre de joueur de la saison 2016-17. Sans surprise, on y retrouve Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Gianluigi Buffon. Le Français Kylian Mbappé se classe à la 8e place.

Une nouvelle distinction attend Cristiano Ronaldo.

Après avoir obtenu le Ballon d'Or en 2016, Cristiano Ronaldo fait figure de grand favori pour décrocher le titre de joueur UEFA de l'année 2016-17. Mais pour cela, le Portugais devra écarter la concurrence de l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi et du gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon, les deux autres finalistes.

Le gagnant sera connu le 24 août prochain. Ce sont les 80 entraîneurs des clubs ayant disputé les phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa en 2016-17 et 55 journalistes qui ont voté. A noter que le Français de l'AS Monaco Kylian Mbappé termine à une très belle 8e place.

Manchester United à l'honneur aussi

Messi, en 2011 et 2015, et Ronaldo, en 2014 et 2016, ont déjà remporté ce trophée deux fois chacun. A noter que le 24 août, une récompense sera aussi attribuée à un joueur ayant brillé en Ligue Europa la saison passée. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Henrikh Mkhitaryan, vainqueurs de l'épreuve avec Manchester United, ont été plébiscités pour recevoir cette distinction.

Le classement du joueur UEFA de la saison 2016-17 (à partir de la 4e place) :

4. Luka Modric (Croatie, Real Madrid)

5. Toni Kroos (Allemagne, Real Madrid)

6. Paulo Dybala (Argentine, Juventus)

7. Sergio Ramos (Espagne, Real Madrid)

8. Kylian Mbappé (France, Monaco)

9. Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich)

10. Zlatan Ibrahimovic (Suède, Manchester United)

Que pensez-vous des trois finalistes ? Le titre peut-il échapper à Ronaldo ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.