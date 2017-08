Journal des Transferts : Mbappé ne pense qu'à Paris, le Barça tient son milieu, Jesé va partir, Ben Arfa dur de la feuille...

Puni, Mbappé ne pense qu'au PSG, Paulinho rejoint le Barça, Jesé va quitter Paris, Ben Arfa pas encore, Martial retenu par ses dirigeants, Leicester réclame une fortune pour Mahrez… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Mbappé veut rejoindre le PSG.

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Mbappé, le PSG ou rien

Pour l'AS Monaco, le dossier Kylian Mbappé (18 ans) devient difficile à gérer. D'après les informations du quotidien régional Le Parisien, le jeune buteur assume désormais totalement son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été.

Problème, le jeune talent semble déstabilisé par cette situation et ne se donne plus totalement lors des entraînements, ce qui agace grandement l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim. Le technicien portugais s'est même privé de ses services à l'occasion du match face à Dijon (4-1), dimanche, en Ligue 1. Une situation délicate pour Monaco, qui va rapidement devoir trancher pour l'avenir de l'international français.

2. Paulinho à Barcelone pour 40 M€

Comme annoncé ces derniers jours, le FC Barcelone va bien enregistrer l'arrivée de Paulinho (29 ans). Le club catalan a annoncé un accord avec le Guangzhou Evergrande pour le transfert du milieu brésilien à hauteur de 40 M€, soit le montant de sa clause libératoire.

L'ancien joueur de Tottenham passera sa visite médicale jeudi avant de signer son contrat. Un bon renfort pour le Barça, qui s'offre un profil athlétique rare dans son effectif, mais qui devra frapper plus fort pour se renforcer...

3. Jesé va filer à Stoke

Indésirable au Paris Saint-Germain, l'ailier Jesé (24 ans) a été annoncé avec insistance dans le viseur de la Fiorentina ces derniers jours. Mais visiblement, l'international espagnol ne donne pas sa priorité à la formation italienne !

En effet, d'après les informations du quotidien transalpin La Nazione, l'ancien joueur du Real Madrid a stoppé les discussions avec la Viola afin de privilégier une piste le menant en Premier League, à Stoke City. Pour le PSG, peu importe la destination de Jesé, l'important reste de se débarrasser d'un énorme flop recruté l'an dernier pour 25 millions d'euros.

4. Paris pousse Ben Arfa en Turquie

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans) va-t-il quitter le club de la capitale cet été ? D'après les informations du Journal Du Dimanche, le directeur sportif parisien Antero Henrique pousse le clan de l'international français à négocier avec les formations turques intéressées par ses services. Mais pour l'instant, cette option ne semble pas emballer l'ancien Niçois.

En effet, Ben Arfa n'envisage pas un départ sans le règlement de sa dernière année de contrat. Du coup, le natif de Clamart n'écarterait pas l'idée de ne pas jouer de la saison, avec la forte possibilité d'être envoyé en CFA, et de partir libre dans un an. Un scénario qui ne serait bon pour personne...

5. Deux offres refusées pour Martial

L'avenir d'Anthony Martial (21 ans) va-t-il continuer de s'écrire à Manchester United ? Pour l'instant, le club anglais ne semble pas ouvert à un départ du Français. Selon les informations de la radio RMC, les Red Devils ont repoussé une proposition pour un transfert de la part de Tottenham.

Mais ce n'est pas tout ! L'Inter Milan avait également proposé pour l'international tricolore un prêt avec option d'achat à la formation britannique, qui a décliné cette offre. Même si l'entraîneur mancunien José Mourinho s'est toujours montré dur avec l'ancien Monégasque, le technicien portugais compte visiblement sur lui pour la saison à venir, surtout après sa belle entrée contre West Ham (4-0) dimanche.

6. Mahrez, c'est 55 M€ !

Fortement convoité par l'AS Rome, qui a déjà transmis trois offres, dont la dernière proche des 40 millions d'euros, Riyad Mahrez (26 ans) ne devrait pas quitter Leicester cet été. Selon le Daily Mirror, les dirigeants des Foxes ont fixé un nouveau prix pour l'Algérien : 55 millions d'euros ! A priori, aucune formation ne devrait accéder à cette requête. C'est bien le but du champion d'Angleterre 2016…

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 14 août 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- L'attaquant du FC Sion, Moussa Konaté, a signé pour quatre années en faveur d'Amiens.

- L'ailier de West Ham, Sofiane Feghouli, va signer un contrat de cinq ans avec Galatasaray.

- Le gardien Sergio Rico a prolongé jusqu'en juin 2021 avec le FC Séville.

- Le milieu de terrain Javi Garcia quitte le Zénith Saint-Pétersbourg pour le Betis Séville. Un transfert estimé à 1,5 M€.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Jordan Ferri, pourrait rejoindre Toulouse sous la forme d'un prêt.

- Arsenal laisse tomber la piste menant au milieu offensif de Monaco, Thomas Lemar.

- Le milieu de terrain de Monaco, Youssef Aït Bennasser, pourrait être prêté à Caen.

- Angers piste l'ailier de l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr.

- Libre depuis la résiliation de son contrat avec Lille, le milieu de terrain Marvin Martin va signer à Reims.

A l'étranger :

- Chelsea va proposer 25 M€ à Leicester pour le milieu de terrain Danny Drinkwater.

- Liverpool va transmettre une offre de 65 M€ à Southampton pour le défenseur central Virgil van Dijk.

- En cas de départ de Philippe Coutinho, Liverpool penserait à l'attaquant de Naples, Lorenzo Insigne.

- Le FC Séville va proposer un prêt payant de 2 M€ avec une option d'achat obligatoire de 13 M€ pour l'attaquant du Milan AC, Carlos Bacca.

- L'attaquant du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, veut retourner au Milan AC.

- Le défenseur polyvalent, Marcel Tisserand, pourrait quitter Ingolstadt (D2 allemande) pour Middlesbrough (D2 anglaise).

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All)

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !