Dortmund : désireux de rejoindre le Barça, Dembélé prend cher en Allemagne !

Souhaitant rejoindre le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a été sanctionné par le Borussia Dortmund pour avoir séché un entraînement. Une attitude qui passe très mal en Allemagne, où le président du Bayern Munich, Uli Hoeness, et l'entraîneur d'Hoffenheim, Julian Nagelsmann, ont fortement critiqué le Français.

Dembélé a les oreilles qui sifflent en Allemagne.

On ne sait pas si Ousmane Dembélé (20 ans) quittera le Borussia Dortmund pour le FC Barcelone d'ici le 31 août. Mais si cela n'est pas le cas, l'ailier passé par Rennes aura intérêt à se montrer solide mentalement.

Car le Français, qui a séché l'entraînement afin de forcer son départ vers la Catalogne, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par ses dirigeants en raison de ce comportement déviant. Une décision saluée par les principaux acteurs du football allemand.

Hoeness allume Dembélé

Parmi eux, l'inévitable Uli Hoeness. Le président du Bayern Munich a applaudi des deux mains les dirigeants du BvB, qu'il félicite dans la gestion de ce cas brûlant en glissant au passage un gros tacle appuyé au Tricolore. «Dembélé est coupable. S'il refuse d'aller à l'entraînement, c'est qu'il a pris la décision tout seul et on ne peut pas blâmer son agent. Dembélé est un adulte» , a indiqué le champion du monde 1974 au micro de Sky Sports.

«Je dois aussi dire que jusqu'à maintenant, le Borussia Dortmund a eu une attitude très intelligente. Le Bayern aurait fait la même chose que Dortmund. Comme un grand club, le Borussia a démontré qu'il avait la main forte. Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août, et si les dirigeants du Borussia souhaitent conserver Dembélé, ils peuvent le faire» , a rajouté le dirigeant bavarois, qui ne rencontre jamais ce problème avec son club.

Nagelsmann rappelle à Dembélé qu'il a un contrat

Autre voix qui s'est élevée à l'encontre du natif de Vernon, celle de Julian Nagelsmann. L'entraîneur d'Hoffenheim, qui jouit d'une énorme cote outre-Rhin, s'est positionné en faveur du club champion d'Europe 1997 contre son joueur. «Dans la vraie vie, tu ne peux pas demander un crédit, le signer et ensuite revenir à la banque après trois semaines et leur dire : 'je n'ai pas envie de rendre l'argent, faites ce que vous voulez'» , a taclé l'homme de 30 ans en conférence de presse.

Et de poursuivre : «Quand tu signes un contrat, tu dois le respecter. Il faut aussi l'appliquer au football et aux joueurs. Si ça se passait ici, ça ne me plairait pas du tout. Si le joueur veut partir et que les deux clubs sont d'accord, c'est autre chose, mais Dembélé a signé un contrat pour jouer à Dortmund, et si ce qui se dit est vrai, ce n'est pas légitime d'avoir séché l'entraînement.» Le temps passe et pour le moment, le Borussia Dortmund, qui réclame 150 millions d'euros à Barcelone, reste en position de force. Dembélé va devoir se montrer solide !

