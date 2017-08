Premier League : Lacazette, Giroud, Martial, Pogba... Les Français étaient bouillants pour la reprise !

Spectaculaire, la première journée de Premier League a globalement souri aux Français. Si N'Golo Kanté (Chelsea) n'a pas brillé, Alexandre Lacazette et Olivier Giroud (Arsenal) ainsi qu'Anthony Martial et Paul Pogba (Manchester United) n'ont pas manqué leurs débuts.

La joie de Martial et Pogba avec Manchester United.

La Premier League version 2017-2018 promet déjà ! Après trois mois d'attente, les richissimes formations anglaises ont offert un joli spectacle ce week-end, à l'occasion de la 1ère journée. Si N'Golo Kanté, meilleur joueur du championnat lors du dernier exercice, a manqué son retour avec Chelsea, battu à domicile par Burnley (2-3), samedi, d'autres Français ont en revanche billé.

Lacazette et Giroud portent Arsenal

C'est le cas d'Alexandre Lacazette (26 ans). Pour sa première sortie en Premier League face à Leicester (4-3), vendredi, la nouvelle recrue d'Arsenal n'a pas tardé à se mettre en évidence puisqu'il lui a fallu seulement deux minutes pour trouver le chemin des filets d'un coup de tête puissant, sur un service de Mohamed Elneny. Des débuts rêvés avec une première réalisation sous ses nouvelles couleurs malgré quelques difficultés pour bouger la défense des Foxes par la suite.

Mais l'ex-Gone a pu compter sur son partenaire en sélection, Olivier Giroud (30 ans). Principale victime de l'arrivée de Lacazette, l'ancien joueur de Montpellier a une fois de plus prouvé pourquoi il reste un élément important pour Arsène Wenger. Entré en jeu à la 67e minute, le Gunner a inscrit le quatrième but londonien, celui de la victoire, d'un coup de tête, à l'aide de la barre transversale, sur corner, à la 85e minute. Une réalisation importante qui a sans doute convaincu la direction d'Arsenal de garder définitivement son avant-centre.

A MU, les Tricolores ont brillé

Un autre buteur a fait forte impression, c'est Anthony Martial (21 ans). Comme Giroud, l'ancien Monégasque a débuté la rencontre sur le banc face à West Ham (4-0), dimanche. Fortement convoité par l'Inter Milan et Tottenham, la fine gâchette de Manchester United a lui aussi probablement réussi à garder sa place dans l'effectif de José Mourinho. Incorporé à la 80e minute, le Red Devil a réussi un quart d'heure de qualité avec un but à la 87e minute d'un plat du pied parfait avant d'offrir une belle passe décisive pour Paul Pogba (24 ans) à la 90e minute.

Le milieu de terrain passé par la Juventus Turin a d'ailleurs été le meilleur Français sur les pelouses anglaises ce week-end. Dans une position bien plus offensive qu'à l'accoutumée, l'international tricolore, bien aidé par l'excellent Nemanja Matic, a été très disponible et libre de ses mouvements. Bon dans le pressing et dans l'utilisation du ballon, Pogba a inscrit un très joli but d'une frappe de 25 mètres pour parachever le succès des Mancuniens. Une entrée en matière qui va donner au natif de Lagny-sur-Marne la confiance dont il a besoin pour faire taire les critiques dont il est la cible.

