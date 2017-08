Au terme d'un Clasico polémique, le Real prend une grosse option - Débrief et NOTES des joueurs (Barça 1-3 Real) Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 14/08/2017 à 00h07 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Plus tranchant que le FC Barcelone mais pas aidé par l'arbitrage, le Real Madrid a douché le Camp Nou en s'imposant 3-1 dimanche lors de la manche aller de la Supercoupe d'Espagne. Entré en jeu, Cristiano Ronaldo a inscrit un but décisif avant d'être exclu dans la polémique. Les Merengue s'imposent au Camp Nou ! A l'issue d'un Clasico à rebondissements, le Real Madrid s'est imposé 3-1 face au FC Barcelone ce dimanche au Camp Nou lors de la manche aller de la Supercoupe d'Espagne, prenant une grosse option sur le sacre avant le retour mercredi à domicile. Entre des Blaugrana qui faisaient le jeu à domicile et des visiteurs procédant par contre, la partie démarrait timidement. Trouvé sur une ouverture lumineuse d'Iniesta, Luis Suarez se créait la première occasion mais la frappe croisée de l'Uruguayen n'inquiétait pas Navas qui captait le ballon. Le Real ripostait en contre par l'intermédiaire de l'excellent Isco mais l'Espagnol trouvait le petit filet au terme de son incursion. Le cauchemar de Piqué Malgré leur domination, les hommes d'Ernesto Valverde se faisaient peur sur quelques ballons perdus en raison du pressing madrilène et ter Stegen devait rester vigilant pour repousser une reprise soudaine de Bale. La rencontre basculait finalement sur un coup du sort au retour des vestiaires lorsque Piqué détournait au fond de ses propres filets un centre de Marcelo (0-1, 50e). Une sacrée bourde… Suarez créé la polémique Le Barça réagissait quasiment instantanément mais il manquait quelques centimètres à Messi pour reprendre le centre de Deulofeu à bout portant. Ce match se décantait enfin et, à l'autre bout du terrain, Alba sauvait les meubles devant Carvajal après un numéro de Benzema. Mais c'est bien sur le but de Navas qu'il y avait le feu et le portier costaricain était mis à contribution pour claquer la tête de Suarez. Les locaux s'en remettaient finalement à la roublardise de l'Uruguayen, qui obtenait un penalty injustifié après avoir simulé. Messi transformait la sentence (1-1, 77e). Ronaldo, le héros expulsé ! Les Merengue pouvaient rager alors que quelques minutes plus tôt, un but avait été refusé à Cristiano Ronaldo, entré en jeu, en raison d'un hors-jeu très difficile à vérifier. Mais le Portugais prenait sa revanche en redonnant l'avantage aux visiteurs d'une frappe magistrale à l'entrée de la surface (1-2, 79e) ! Une joie de courte durée pour le vainqueur de l'Euro 2016. En effet, à la lutte avec Umtiti dans la surface adverse, le Madrilène s'écroulait après avoir simulé selon l'arbitre, ce qui lui valait un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion (81e) ! Au ralenti pourtant, un petit contact a bien lieu entre les deux joueurs (voir ici). Malgré cet arbitrage contestable, le Real enfonçait le clou par Asensio, buteur d'une magnifique frappe sous la barre (1-3, 90e) qui place son club en excellente position avant le retour. La note du match : 7,5/10 Après une première période terne malgré la superbe ambiance du Camp Nou, ce Clasico a offert un second acte de haute volée avec le ballon qui a circulé d'un but à l'autre, des décisions arbitrales polémiques et un scénario à rebondissements. Les supporters des deux équipes ont vécu un sacré ascenseur émotionnel ! Les buts : - Décalé par Isco côté gauche, Marcelo effectue un centre fort à ras de terre. Au premier poteau, Piqué tente de le dégager mais il rate son tacle et surprend son propre gardien (0-1, 50e)… - Dans la surface, Suarez effectue une simulation en plongeant avant son contact avec Navas. Mais l'arbitre tombe dans le piège et accorde un penalty au Barça que Messi transforme en prenant le gardien à contrepied (1-1, 77e). - Servi par Isco sur un contre-éclair, Ronaldo efface Piqué devant la surface et décoche un tir qui file dans la lucarne gauche d'un ter Stegen impuissant (1-2, 79e). - A la conclusion d'un contre, Asensio place une superbe frappe en plein sous la barre d'un ter Stegen trop court (1-3, 90e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Isco (7,5/10) A nouveau préféré à Cristiano Ronaldo, en retard dans sa préparation, l'Espagnol a une fois encore illuminé le jeu du Real Madrid. Comme lors de la Supercoupe d'Europe, le Merengue a été omniprésent, à droite, à gauche, dans sa propre moitié de terrain comme dans le camp adverse. Dans tous les bons coups, il a multiplié les passes lumineuses. Le meneur de jeu décale Marcelo sur l'action qui amène le premier but, puis il est encore à la passe sur le but de CR7. L'ancien joueur de Malaga a également tenté sa chance mais avec moins de réussite. FC Barcelone Marc-André Ter Stegen (4) : peu sollicité en première période, le portier allemand fait le boulot et repousse la tête de Bale. Mais avec 3 buts encaissés, il a vécu un second acte beaucoup plus compliqué, sans compter que Jordi Alba lui a évité de céder une fois de plus. Impuissant sur le CSC de Piqué, il s'incline encore sur les frappes lourdes de Ronaldo et Asensio. Aleix Vidal (5) : match contrasté pour le latéral droit. En première période, l'ancien Sévillan a beaucoup souffert face à Marcelo et commis quelques pertes de balle dangereuses à proximité de la surface. Mais l'Espagnol a relevé la tête après la pause et multiplié les montées et les centres. Samuel Umtiti (7) : auteur d'une intervention très propre sur Bale en pleine surface, le roc français a affiché un visage rassurant, mais son coéquipier de la charnière centrale l'a très mal secondé… Pour couronner sa belle prestation, l'ancien Lyonnais provoque en plus l'expulsion de Ronaldo avec beaucoup de réussite certes car d'autres arbitres auraient pu siffler un penalty contre lui… Gerard Piqué (2,5) : le défenseur central aura représenté le maillon faible du Barça ce soir… Le Catalan réalisait pourtant un match sérieux avec de bons jaillissements mais son but contre son camp a tout gâché et lui a mis la tête à l'envers. Benzema le met ensuite dans le vent avec ses passements de jambes. Puis Ronaldo se joue de lui sur son but et il est en retard sur celui d'Asensio. Une véritable humiliation, en plus face au grand rival… Jordi Alba (7) : actif dans son couloir, le latéral gauche a souvent apporté le danger de son côté avec ses déboulés et ses centres. Appliqué défensivement à l'image une intervention salvatrice de la tête devant Bale et surtout de son sauvetage sur la ligne devant Carvajal qui a maintenu le Barça en vie. Ivan Rakitic (5) : du bon et du moins bon pour le Croate volontaire mais qui n'a pas toujours brillé par sa justesse. Remplacé à la 82e par Paco Alcácer (non noté). Sergio Busquets (5) : match moyen de l'Espagnol. Engagé dans la bataille du milieu de terrain, il a beaucoup donné de sa personne dans le combat de l'entrejeu. Il manque une grosse balle d'égalisation. Andrés Iniesta (6) : malgré le poids des années, le capitaine catalan a confirmé qu'il faut toujours compter sur lui. Maître à jouer du Barça, l'Espagnol a comme d'habitude régalé avec ses passes, notamment une superbe ouverture pour Suarez qui bute sur Navas. Remplacé à la 67e par Sergi Roberto (non noté). Lionel Messi (5) : régulièrement pris par plusieurs Madrilènes, l'Argentin a eu du mal à faire la différence ce soir. Trop court pour reprendre le centre de Deulofeu, il rate une grosse occasion à bout portant. Pas parvenu à trouver la faille sur coup-franc, il égalise sur penalty. Luis Suárez (5,5) : l'Uruguayen va encore faire parler ! En simulant, l'attaquant blaugrana a berné l'arbitre et récolté un penalty qui a permis à son équipe de revenir au score. Coup de génie ou coup bas, chacun se fera son avis. Jusque-là, le Sud-Américain ne s'était pas montré très inspiré. Confronté à Navas à deux reprises, il a perdu ses duels, sur une frappe croisée puis de la tête. Gerard Deulofeu (3,5) : titularisé en attendant le recrutement du successeur de Neymar, l'Espagnol a déçu sur l'aile gauche. Plutôt discret, il n'a pas apporté de percussion. Malgré quelques centres dangereux, l'ancien Milanais a en plus accumulé les mauvais choix. Remplacé à la 59e par Denis Suarez (non noté). Real Madrid Keylor Navas (6) : match solide du gardien madrilène qui met Suarez en échec à deux reprises et sort bien pour repousser un centre d'Alba. Son seul tort, il le doit à l'arbitre, qui est tombé dans le panneau et a accordé un penalty à Suarez en pensant que le Costaricain l'avait fauché. Battu par Messi sur le penalty. Daniel Carvajal (6,5) : encore une grosse activité pour le latéral droit, solide dans son couloir et auteur de plusieurs montées. Sans un sauvetage sur la ligne d'Alba, le Merengue aurait même pu marquer. Raphaël Varane (7) : l'une de ses relances ratées lui a valu les remontrances de Zidane en début de partie, mais pour le reste le défenseur central a accompli un match sérieux. En confiance, il réalise même une petite montée hors de sa moitié de terrain après une interception. Sergio Ramos (7) : plein d'énergie et précieux pour dégager les corners, le capitaine madrilène a bien pris Messi, pas parvenu à se montrer dangereux dans le jeu. Si Piqué a déçu, ce n'est sûrement pas son cas. Marcelo (7) : belle prestation du latéral gauche. Impérial dans son couloir, il a globalement assuré défensivement et multiplié les montées. Son centre conduit au CSC de Piqué. Mateo Kovacic (6,5) : titulaire en l'absence de Modric, suspendu, le Croate a fait son match ! Précieux avec ses retours en défense, le milieu de terrain a aussi percuté et obtenu plusieurs fautes. Remplacé à la 68e par Marco Asensio (non noté), auteur d'une belle entrée et qui clôt le score. Casemiro (6) : plutôt discret en première période, le Brésilien est monté en puissance lorsque le match se décantait, apportant sa présence près de la surface adverse. Il a bien contenu Messi avec Ramos. Toni Kroos (5,5) : match assez moyen de l'Allemand qui se signale toutefois par quelques superbes services. Il initie notamment le dernier but d'une belle ouverture. Gareteh Bale (6) : beaucoup de présence pour le Gallois à proximité de la surface adverse, mais l'ailier a souvent été devancé de la tête puis ter Stegen détourne sa reprise puissante. Auteur d'un bon centre pour Ronaldo en seconde période. Remplacé à la 80e par Lucas Vázquez (non noté). Karim Benzema (6,5) : un match généreux, comme à son habitude. Souvent positionné côté gauche, l'attaquant français a bien combiné avec Marcelo. L'ancien Lyonnais se signale surtout par une superbe incursion dans la surface qui a failli déboucher sur le 2-0. Remplacé à la 58e par Cristiano Ronaldo (non noté) qui enfile le costume du héros en redonnant un avantage définitif au Real et chambre le Camp Nou avec sa célébration à la Messi. Malheureux ensuite en étant très sévèrement exclu. Un but lui est également refusé pour un hors-jeu très litigieux. Isco (7,5) : lire le commentaire ci-dessus. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

SUPERCOUPE D'Espagne/ Match aller

FC Barcelone 1-3 Real Madrid (0-0)

Camp Nou - 89 514 spectateurs

Buts : Messi (77e sp) pour Barcelone, Piqué (50e CSC), Ronaldo (79e) et Asensio (90e) pour le Real.

Avertissements : Casemiro (20e), Bale (41e), Carvajal (76e), Navas (79e), Ronaldo (80e).

Expulsion : Ronaldo (82e).



Barcelone : Ter Stegen – Vidal, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitic (Alcacer, 82e), Busquets, Iniesta (S. Roberto, 67e) – Messi, Suarez, Deulofeu (D. Suarez, 59e).



Real : Navas – Carvajal, Varane, Ramos (c), Marcelo – Kovacic (Asensio, 68e), Casemiro, Kroos – Bale (Vazquez, 80e), Benzema (Ronaldo, 58e), Isco. Le résumé de ce Clasico de folie en vidéo Finale Super Coupe d'Espagne - Le résumé d'un match aller incroyable ! Ronaldo chambre le Camp Nou avec sa célébration à la Messi CR7 sort les muscles ! Impliqué sur tous les buts adverses, Piqué a sombré ce soir… Le Français Varane a rendu une belle copie en défense Isco a encore brillé ce soir





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS