Transfert : Arsenal jette l'éponge, Monaco peut au moins souffler pour Lemar

Très pressant pour le milieu offensif Thomas Lemar depuis plusieurs semaines, Arsenal aurait fini par renoncer au Tricolore en raison de l'intransigeance de Monaco, qui a refusé plusieurs de ses offres. Une bonne nouvelle pour l'ASM !

Arsenal fait une croix sur Thomas Lemar.

Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Benjamin Mendy... L'AS Monaco a déjà perdu plusieurs cadres cet été. Et alors que le Paris Saint-Germain pousse pour Fabinho et Kylian Mbappé, l'hémorragie n'est peut-être pas terminée.

Mais au moins, l'ASM va avoir un peu de répit sur un dossier. A fond sur le milieu offensif du club princier Thomas Lemar (21 ans) depuis plusieurs semaines, Arsenal aurait en effet décidé d'abandonner cette piste, annonce ce dimanche le Daily Mail.

Arsenal a une autre priorité

Visiblement, le club londonien a compris que le champion de France en titre n'avait pas l'intention de lâcher l'ancien Caennais malgré plusieurs offres qui sont montées jusqu'à 50 millions d'euros ! «C'est fermé. (…) Je vais répondre aux spéculations sur Lemar. Lui aussi il reste avec nous. On a discuté», avait d'ailleurs assuré le vice-président monégasque, Vadim Vasilyev, fin juillet.

Conscients qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour ce dossier à l'issue très incertaine, les Gunners comptent désormais se consacrer à une autre priorité : réduire la masse salariale. Il va falloir trouver preneur pour Mathieu Debuchy, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Lucas Perez ou encore Joel Campbell tous jugés «indésirables».

Le Barça et Liverpool beaucoup moins pressants

Alors qu'il n'a pas hésité à battre son achat record en investissant 60 millions d'euros (bonus inclus) sur l'attaquant Alexandre Lacazette, le 5e du dernier exercice de Premier League revient donc aux fondamentaux et commence à compter ses sous. Surtout que Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain et Alexis Sanchez, tous conservés à un an de la fin de leur contrat, pourraient partir gratuitement en fin de saison s'ils ne prolongent pas d'ici-là… Pour oublier Lemar, les Anglais pourraient aussi réactiver la piste Riyad Mahrez (Leicester), dont le possible départ vers l'AS Rome s'est refroidi au cours des dernières heures.

Bien sûr, un retour d'Arsenal dans la course en fin de mercato, une fois qu'il aura dégraissé, n'est pas à écarter. Puis, Monaco va aussi devoir se méfier du FC Barcelone et de Liverpool qui ont placé Lemar dans leur short-list pour succéder respectivement à Neymar et Philippe Coutinho en cas de départ. Mais pour l'heure, les deux clubs disposent d'autres priorités avant le Guadeloupéen, sous contrat jusqu'en 2020. De quoi soulager au moins temporairement le club princier…

