Monaco : Mbappé, une situation de plus en plus délicate à gérer...

Souhaitant quitter l'AS Monaco pour le Paris Saint-Germain cet été, l'attaquant Kylian Mbappé ne cache plus ses intentions auprès de ses coéquipiers. Logiquement moins concerné à l'entraînement, le jeune talent agace du côté du club de la Principauté...

Kylian Mbappé, Monaco va devoir trancher.

L'atmosphère commence à se tendre du côté de l'AS Monaco. Dans cette dernière ligne droite du mercato d'été, le champion de France en titre doit gérer les désirs de Fabinho mais surtout de Kylian Mbappé, qui voudraient tous les deux rejoindre le Paris Saint-Germain. Si le Brésilien continue d'afficher le même investissement malgré sa situation actuelle, ce n'est pas vraiment le cas du Français...

Jardim agacé par Mbappé...

D'après les informations du Journal Du Dimanche, Mbappé a annoncé cette semaine au vice-président monégasque Vadim Vasilyev et à l'entraîneur Leonardo Jardim son intention de rejoindre le PSG. Si le dernier mot appartiendra désormais au propriétaire Dmitri Rybolovlev, le natif de Bondy assume totalement son choix, qu'il a également notifié à plusieurs de ses partenaires selon le quotidien régional Le Parisien.

Problème, le jeune talent semble déstabilisé par cette situation et ne se donne plus totalement lors des entraînements, ce qui agace grandement le technicien portugais. Du coup, Jardim pourrait même mettre Mbappé sur le banc à l'occasion du match face à Dijon ce dimanche (17h) en Ligue 1. Autant dire qu'une telle situation ne peut pas perdurer...

Une transaction à plus de 180 M€

Si Mbappé a réellement pris cette décision, Monaco va sûrement devoir se résoudre à le vendre. Comment imaginer le club de la Principauté passer à côté d'une transaction à plus de 180 millions d'euros ? En empêchant l'international tricolore de partir cet été, l'ASM ne le mettrait pas dans de bonnes dispositions et sa valeur sera forcément plus basse dans un an (fin de contrat en juin 2019). Même si le champion de France en titre ne voulait pas renforcer un concurrent direct, il est impossible de refuser un tel chèque dans cette situation.

Que pensez-vous du cas Kylian Mbappé ? L'AS Monaco doit-il le vendre au Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...