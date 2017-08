Journal des Transferts : Mbappé agite Paris, ça se tend pour Coutinho et Kondogbia, l'OM sur Milik, Martin est libre... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 11/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: La rumeur Mbappé bat son plein au PSG, le ton monte pour Coutinho (Liverpool) et Kondogbia (Inter), l'OM pense à Milik, Arsenal prêt à tout pour Alexis Sanchez, Lille libère Marvin Martin… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Mbappé au centre de toutes les rumeurs. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mbappé, si proche, si loin du PSG… Quel avenir pour Kylian Mbappé (18 ans) ? Longtemps incertain sur son futur, l'attaquant de l'AS Monaco aurait décidé de quitter le club de la Principauté cet été pour rejoindre le Paris Saint-Germain, qui lui proposerait un salaire de 18 M€ annuels brut, confirme L'Equipe. Mais le club de la capitale doit composer avec l'intransigeance du club du Rocher, qui refuse de négocier, mais aussi avec ses propres contraintes financières. Ce vendredi, le quotidien Le Parisien jette un sérieux coup de froid sur une éventuelle arrivée du Tricolore à Paris en s'appuyant sur des sources internes au club qui affirment que le transfert, estimé à 180 millions d'euros minimum, est «impossible cet été» sous peine de s'exposer à des sanctions de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Dans ce contexte, interrogé sur ces rumeurs, le coach francilien, Unai Emery, a préféré botter en touche. «Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais Mbappé est un joueur de Monaco», a éludé le technicien. 2. Liverpool bloque Coutinho qui veut partir Cette fois-ci, Liverpool ne peut pas être plus clair ! Malgré l'intérêt persistant du FC Barcelone, le club anglais n'a absolument pas l'intention de vendre son milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans) et l'a annoncé officiellement dans un communiqué ce vendredi. «Nous voulons afficher une certaine transparence concernant notre position au sujet d'un éventuel transfert de Philippe Coutinho. La position définitive du club est qu'aucune offre ne sera étudiée pour Philippe et qu'il sera toujours un membre du club après la fin du mercato d'été», peut-on lire. Mais le Sud-Américain ne l'entend pas de cette oreille. S'il semblait jusqu'à présent refuser d'entamer un bras de fer, le Red commence peut-être à revoir sa position face à l'intransigeance de ses dirigeants. En effet, d'après la presse anglaise, Coutinho vient de transmettre formellement une «demande de transfert» à sa direction par mail. Une requête qui a évidemment été rejetée… 3. Kondogbia imite Dembélé Comme son compatriote Ousmane Dembélé (Dortmund) la veille, Geoffrey Kondogbia (24 ans) va au bras de fer ! Même si l'Inter Milan compte sur lui, le milieu de terrain français souhaite faire ses valises cet été. Et pour se faire entendre, l'ancien Monégasque a séché l'entraînement du jour, rapporte la presse italienne ce vendredi ! Le Tricolore souhaiterait rebondir au FC Valence avec qui il disposerait déjà d'un accord de principe. Problème : le club lombard attend au minimum 30 millions d'euros là où les Espagnols proposent un prêt avec une option d'achat de 20 M€. Autant dire que les positions des deux parties sont encore considérablement éloignées… 4. La piste Milik de retour à l'OM En quête d'un attaquant de renom d'ici la fin du mercato, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Alors que l'entraîneur phocéen, Rudi Garcia, a invité les supporters à ne pas s'enflammer pour ce poste, la chaîne Infosport+ annonce ce vendredi que l'OM s'intéresse à nouveau à l'attaquant de Naples, Arkadiusz Milik (23 ans). Blessé aux ligaments croisés, l'international polonais a manqué la moitié de la saison passée. Et malgré ses débuts tonitruants, son absence a été éclipsée par les performances de Dries Mertens qui a enchaîné but sur but. Du coup, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam peut légitimement se poser quelques questions sur son nouveau statut à Naples, où le Belge risque de le devancer en pointe. Mais on voit mal les Partenopei céder leur jeune talent, sous contrat jusqu'en 2021, surtout après avoir investi 32 millions d'euros sur lui il y a un an… A signaler que l'OM s'intéresse aussi à l'attaquant du FC Séville, Luciano Vietto (23 ans). 5. Arsenal prêt à une folie pour Sanchez Malgré les envies de départ d'Alexis Sanchez (28 ans), Arsenal compte bien retenir son attaquant cet été à un an du terme de son contrat. Et même si le manager des Gunners, Arsène Wenger, ne se montre pas très optimiste concernant une éventuelle prolongation, le club londonien va faire son maximum pour convaincre le Chilien de rempiler. Alors que l'ancien Barcelonais a refusé une première proposition avec un salaire de plus de 248 000 euros hebdomadaires, le Daily Mail assure que son club serait revenu à la charge avec une offre juteuse de 330 000 euros par semaine. Avec ce montant, le Sud-Américain deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé d'Angleterre ! Mais en l'absence d'accord, Sanchez sera libre de partir gratuitement en fin de saison… 6. Lille arrête les frais avec Martin Clap de fin pour Marvin Martin (29 ans) et Lille. Rentré d'un prêt peu fructueux à Dijon, le milieu offensif a résilié son bail ce vendredi. «Le LOSC et Marvin Martin ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat qui les unissait. (…) Le joueur est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. Le club lillois souhaite le meilleur à Marvin Martin dans la poursuite de sa carrière», a écrit le club nordiste dans un communiqué. Recruté en 2012 pour environ 10 millions d'euros avec le statut de grand espoir, le Tricolore n'aura jamais confirmé les attentes placées en lui. Miné par les blessures, il n'aura disputé que 90 matchs avec les Dogues… Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 11 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Bordeaux a prêté l'attaquant Aaron Boupendza à Pau en National 1.

- L'attaquant de Villarreal, Roberto Soldado, a signé à Fenerbahçe.

- Le milieu de terrain de l'Inter Gary Medel s'est engagé pour 3 ans au Besiktas. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le PSG aurait trouvé un accord avec la Fiorentina pour le prêt de 2 ans avec option d'achat de l'ailier Jesé.

- Le Real s'intéresserait au latéral droit du PSG, Thomas Meunier.

- Le défenseur central d'Estudiantes Juan Foyth va signer au PSG.

- Le coach de l'OM, Rudi Garcia, a confirmé le probable départ en prêt du milieu offensif Rémy Cabella.

- Monaco a refusé 30 M€ du Milan AC pour l'attaquant Radamel Falcao.

- Bordeaux a sommé l'attaquant Diego Rolan de trancher sur son avenir.

- Le Lokomotiv Moscou propose près de 7 M€ pour l'attaquant de Nantes, Emiliano Sala.

- Nantes s'intéresse au milieu offensif d'Arsenal Jeff-Reine Adelaïde en vue d'un prêt.

- Le milieu offensif Adrien Thomasson veut rester à Nantes. A l'étranger : - Malgré un premier refus, le Barça est revenu à la charge pour l'ailier de Dortmund, Ousmane Dembélé, et propose 90 M€, plus 30 M€ de bonus.

- Le milieu offensif Isco aurait prolongé pour 4 ans, plus une année supplémentaire en option au Real avec une clause libératoire de 700 M€ !

- Sous contrat jusqu'en 2022, le milieu offensif Marco Asensio va rempiler au Real.

- Le milieu offensif Arda Turan veut rester au FC Barcelone.

- La Juve souhaite recruter le défenseur central de la Lazio Stefan de Vrij libre dans un an.

- Le milieu offensif de Swansea, Gylfi Sigurdsson se dirige enfin vers Everton.

- Le latéral gauche de Tottenham Danny Rose s'est excusé après avoir crié un peu trop fort qu'il veut partir… + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





