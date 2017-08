Transferts : d'abord Sneijder, maintenant Saint-Maximin et Hérelle... Nice prépare un très gros lundi ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 07/08/2017 à 13h33 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En plus de la signature du Néerlandais Wesley Sneijder, attendue pour les prochaines heures, l'OGC Nice est sur le point de recruter l'ailier de l'AS Monaco Allan Saint-Maximin, qui passe sa visite médicale, et le défenseur central de Troyes Christophe Hérelle. Allan Saint-Maximin va signer à Nice. Jusque-là plutôt sage sur le marché des transferts, l'OGC Nice prépare un très gros lundi ! En effet, les Aiglons ont jusqu'à minuit dernier délai pour enregistrer des recrues éligibles pour les barrages de la Ligue des Champions face à Naples les 16 et 22 août prochains. En tête d'affiche de la vague de renforts attendus, on retrouve évidemment le milieu offensif Wesley Sneijder (33 ans). Comme annoncé dimanche par le club, l'international néerlandais va rejoindre le Gym au cours des prochaines heures. Libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray en juillet, l'international néerlandais a atterri dimanche sur la Côte d'Azur et va officiellement signer son bail ce lundi. Et le Batave ne va pas être le seul ! Nice va casser sa tirelire pour Saint-Maximin ! En effet, le 3e du dernier exercice de Ligue 1 a décidé de passer à la vitesse supérieure pour l'ailier de l'AS Monaco, Allan Saint-Maximin (20 ans), ciblé depuis plusieurs semaines. Le journal Nice-Matin fait état d'un accord entre les deux clubs pour un transfert définitif, et la radio RMC affirme même que l'ancien Bastiais se trouve actuellement dans la cité

azuréenne afin de passer sa visite médicale ! En très bonne voie, cette arrivée constitue une grosse surprise. D'abord parce que l'ASM semblait prête à laisser sa chance au jeune dribbleur cette saison. De retour d'un prêt probant en Corse suivi d'un Mondial U20 prometteur, le natif de Châtenay-Malabry avait un coup à jouer sur l'aile droite à la suite du départ de Bernardo Silva, mais la concurrence l'a visiblement poussé à aller voir ailleurs notamment avec l'arrivée imminente de Rachid Ghezzal. Conscient de tenir un élément d'avenir, Nice devrait d'ailleurs aller bien au-delà des limites financières qu'il s'était fixé puisque Monaco réclamerait entre 10 à 12 millions d'euros pour le joueur. D'après Nice-Matin, sa probable arrivée ne compromet pas la piste menant à Patrick Roberts (20 ans, Manchester City). Le Gym tente d'obtenir le prêt de ce jeune ailier qui a inscrit 9 buts et délivré 14 passes décisives la saison passée avec le Celtic Glasgow. Hérelle pour succéder à Baysse Egalement à la recherche d'un défenseur central supplémentaire pour compenser le départ de Paul Baysse, les Aiglons sont en passe de trouver leur bonheur. Révélée dimanche par France Football, la piste menant au Troyen Christophe Hérelle (24 ans) se trouve en effet sur le point d'aboutir d'après Nice-Matin. Né dans la cité azuréenne, l'ancien Sochalien sort d'une saison solide en Ligue 2. Ses performances lors des matchs de préparation ou encore samedi contre Rennes (1-1) en championnat ont convaincu le Gym. En attendant le dénouement des dossiers Dalbert, probable partant vers l'Inter Milan pour plus de 20 millions d'euros, et Jean Michaël Seri, courtisé par le FC Barcelone, Arsenal et le Paris Saint-Germain, Nice va faire un immense pas dans son mercato avec ces renforts ! Que pensez-vous du mercato de l'OGC Nice ? D'après vous, est-ce que Monaco a tort de vendre Saint-Maximin ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS