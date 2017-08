Mariano brille, Lyon débute par un festival ! - Débrief et NOTES des joueurs (OL 4-0 RCSA)

Au terme d'une belle performance, l'Olympique Lyonnais a dominé Strasbourg (4-0) à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Séduisants avec un doublé de Mariano Diaz et un autre de Nabil Fekir, les Gones s'emparent provisoirement de la tête du classement.

Des débuts en Ligue 1 réussis pour Mariano.

Quel début de saison pour l'Olympique Lyonnais ! Malgré les départs de plusieurs cadres cet été (Lacazette, Tolisso, Gonalons), le club rhodanien a affiché un visage séduisant ce samedi face à Strasbourg (4-0) à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Même si le promu en L1 a proposé une opposition assez faible, la performance des Gones a été prometteuse avec notamment les bons débuts en France de Bertrand Traoré et de Mariano Diaz. Pour l'anecdote, l'OL prend même provisoirement la tête du classement.

Mariano débute bien...

Dès le début de la partie, les Lyonnais se procuraient une énorme occasion puisque Traoré butait sur Karama puis Depay ne cadrait pas sa tentative devant le but vide ! Largement dominateurs durant les 20 premières minutes, les Gones étaient logiquement récompensés avec l'ouverture du score de Mariano sur une frappe au premier poteau à l'entrée de la surface (1-0, 20e).

Facile, l'OL maîtrisait totalement les débats avec une possession de balle largement favorable. Un avantage mérité à la pause pour Lyon, qui devra tout de même faire le break pour se mettre à l'abri. Au retour des vestiaires, le RCSA se réveillait enfin et il fallait une intervention de Marcelo dans la surface pour sauver les siens sur un centre de Da Costa.

Traoré fait la différence, Mariano et Fekir s'offrent un doublé

Plus entreprenants, les Alsaciens se procuraient une véritable occasion par Saadi, mais la tentative du buteur face à Lopes n'était pas cadrée. Par l'intermédiaire de Mariano, les Gones répondaient mais la tête du Dominicain passait au-dessus de la cage adverse ! Puis sur une incursion de Traoré dans la surface, Martinez ratait son intervention et concédait un penalty. Lacazette parti, c'est Fekir qui transformait cette tentative (2-0, 58e).

Dans la foulée, Mariano profitait d'une énorme boulette de Salmier pour se présenter devant Kamara et s'offrir un doublé d'un tir placé (3-0, 61e). Le Groupama Stadium explosait ! Complètement sonné, Strasbourg se montrait incapable de réagir et Lyon gérait tranquillement la fin de la partie en offrant des ovations à Traoré et Mariano, auteurs de bons débuts en L1. Si le rythme retombait dans les derniers instants, Fekir poursuivait le festival de son équipe en s'offrant lui aussi un doublé d'un tir placé (4-0, 90e). Une belle victoire pour lancer la saison de Lyon !

La note du match : 7/10

Pour le premier match de la saison, les supporters de l'Olympique Lyonnais se sont régalés. Même si le niveau de Strasbourg était limité, le spectacle proposé a été plutôt plaisant avec un bon rythme imprimé par les Gones. Avec des occasions, des buts et une belle ambiance, la soirée a été animée.

Les buts :

- Sur un service dans l'axe de Depay, Mariano profite de l'attentisme de la défense adverse pour tenter sa chance à l'entrée de la surface. Surpris par la puissance du tir, Kamara ne peut rien faire (1-0, 23e).

- Grâce à une superbe feinte, Traoré prend le meilleur sur Martinez et s'infiltre dans la surface adverse. Tentant de revenir, le défenseur de Strasbourg accroche le Lyonnais et concède un penalty. Sans trembler, Fekir ajuste Kamara pour faire le break (2-0, 58e).

- Profitant d'un mauvais renvoi de Salmier sur Aholou, Mariano prend Mangane de vitesse pour se présenter devant Karama. D'un tir placé, le Dominicain s'offre un doublé (3-0, 61e).

- Sur un contre, Cornet réalise une talonnade bien sentie pour Fekir à l'entrée de la surface. En percussion, le Lyonnais prend le meilleur sur son défenseur et s'offre un doublé d'un tir placé au premier poteau (4-0, 90e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Mariano (8/10)

Difficile de faire mieux pour son premier match en Ligue 1 ! Dès le début de la partie, on a senti l'attaquant très disponible avec plusieurs situations dangereuses sur des centres de ses partenaires. Après une première frappe lointaine captée par Kamara, il a ouvert le score d'un tir puissant au premier poteau à l'entrée de la surface. Si remplacer Lacazette sera difficile, l'ancien joueur du Real Madrid a pris le bon chemin... Remplacé sous l'ovation du public à la 74e minute par Myziane Maolida (non noté).

LYON :

Anthony Lopes (5,5) : une partie très tranquille pour le gardien de l'Olympique Lyonnais. Avec la grosse domination de son équipe, il n'a quasiment rien eu à faire sur cette rencontre. Sur ses rares interventions, il a été propre avec une belle sortie devant Saadi.

Rafael (6,5) : le latéral droit brésilien ne respire jamais une grande sérénité en défense, mais ça tombe bien, il n'a pas eu besoin de s'employer dans ce secteur de jeu ce samedi. Très présent offensivement, il a affiché une belle complémentarité avec Traoré et s'est distingué par plusieurs bons centres, dont un dangereux sur une situation chaude de Mariano en début de partie.

Marcelo (6,5) : des premiers pas en Ligue 1 plutôt simples pour le roc brésilien. Face à une équipe de Strasbourg limitée offensivement, il s'est régalé avec quelques interventions aériennes. Des ballons récupérés, des relances propres, un sauvetage décisif dans la surface... Une bonne première en championnat de France.

Jérémy Morel (6) : tout comme son partenaire en charnière centrale, l'ancien Marseillais a rendu une copie correcte. Si l'opposition n'a pas été au niveau, il a fait le boulot, notamment dans les premières relances en participant à la maîtrise du ballon des Gones.

Fernando Marçal (6) : une performance encourageante pour le latéral gauche. Pas inquiété défensivement, le Brésilien a tout de même été sérieux dans son positionnement tout en s'autorisant quelques montées. De par sa vitesse et ses centres, son apport offensif a été intéressant.

Lucas Tousart (5,5) : dans un match où son équipe a une telle maîtrise, le milieu de terrain a toujours du mal à tirer son épingle du jeu. Dans la création, il est souvent gêné et ne parvient pas à jouer vers l'avant. Dans l'agressivité, il a été parfois très limite à l'image de son carton jaune pour un tacle appuyé sur Martinez.

Sergi Darder (6,5) : comme souvent, l'Espagnol s'est montré à son avantage techniquement. Même si ses attaquants ne l'ont pas toujours aidé en étant trop statiques, le milieu de terrain a parfaitement distribué le jeu avec des passes précises. On pourra lui reprocher un repli défensif douteux sur les phases défensives. Remplacé à la 84e minute par Jordan Ferri (non noté).

Nabil Fekir (7,5) : capitaine de l'OL cette saison, le milieu offensif ne s'est pas loupé pour ce premier match. Même s'il a été plutôt discret en début de partie, il s'est bien libéré par la suite. Auteur d'un premier but sur penalty, l'international tricolore s'est offert un doublé en fin de partie avec une frappe bien placée. Satisfaisant avec une belle activité entre les lignes.

Bertrand Traore (7) : le Burkinabé est vraiment prometteur ! Comme lors des matchs de préparation, l'ailier a énormément percuté et a fait des différences sur des actions individuelles. Malheureusement, il a buté sur Kamara sur une belle frappe mais a tout de même réussi à être décisif en obtenant un penalty à la suite d'une feinte tout simplement géniale. Sa complémentarité avec Rafael est prometteuse. Remplacé à la 78e minute par Maxwell Cornet (non noté).

Mariano Díaz (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Memphis Depay (6) : comme souvent depuis son arrivée à Lyon, le Néerlandais a affiché un visage intéressant sur quelques séquences, mais a manqué de lucidité dans la zone de vérité. Après une première occasion totalement vendangée seul devant le but, il s'est bien rattrapé avec un décalage pour Mariano sur le premier but. Un petit peu trop individualiste...

STRASBOURG :

Bingourou Kamara (4) : dès les premières minutes, le gardien de Strasbourg a été obligé de s'employer avec une belle parade sur une frappe de Traoré. En début de match, il a répondu présent avant d'être trop court sur le tir puissant de Mariano sur l'ouverture du score. Sur les trois autres réalisations des Gones, il n'a rien pu faire.

Kenny Lala (5) : le latéral droit n'a pas démérité sur cette partie. Défensivement, il a fait de son mieux pour limiter l'impact du duo Marçal - Depay et il a plutôt bien réussi. Surtout, il a été intéressant offensivement, avec de belles montées avec notamment un bon service pour Da Costa sur la belle situation des siens en début de seconde période.

Kader Mangane (4) : puissant et agressif, le capitaine de Strasbourg a livré une bonne première période, avant d'afficher ses limites au retour des vestiaires. Moins présent, il a été battu par Mariano sur le second but du Dominicain. Son manque de vitesse pourrait être un sacré problème.

Yoann Salmier (3) : une performance décevante pour le défenseur central. Peu présent avec des interventions rares, il s'est complétement raté sur le second but de Mariano en dégageant le ballon sur Aholou. A l'image d'un tacle où il a été vraiment en retard, il n'était pas dans le bon rythme ce samedi.

Pablo Martinez (2) : une rencontre compliquée pour le latéral gauche. Avec un duo Rafael - Traoré en forme, il a été en grosse difficulté défensivement et n'a jamais été capable de stopper les offensives dans son couloir. Pire encore, il a été coupable d'une faute évidente sur Traoré et a concédé un penalty sur le second but des Gones. Une catastrophe.

Jean-Eudes Aholou (4,5) : malheureux sur le second but de Mariano en contrant le dégagement de Salmier, le milieu défensif n'a pourtant pas ménagé ses efforts. Très actif à la récupération, il a sauvé les siens sur plusieurs séquences. Il était tout de même bien trop seul dans ce secteur de jeu.

Jonas Martin (4) : pour son grand retour en Ligue 1, le milieu de terrain n'a pas assez pesé sur cette partie. Défensivement, il n'a pas eu un véritable impact, tout en étant incapable de sublimer les offensives de son équipe par ses passes. Remplacé à la 80e minute par Stéphane Bahoken (non noté).

Benjamin Corgnet (3) : une vraie déception. Pourtant expérimenté en Ligue 1, l'ancien Stéphanois n'a pas porté son équipe vers le haut sur ce match. Bien au contraire, il a été très lent sur ses rares ballons et s'est surtout distingué par ses mauvais choix.

Dimitri Liénard (3,5) : comme les autres éléments offensifs de son équipe, il n'aura pas vraiment briller ce samedi. Peu trouvé, il n'a pas été en réussite sur ses tentatives et a parfois eu un placement douteux sur les phases défensives. Remplacé à la 74e minute par Anthony Goncalves (non noté).

Joia Nuno Da Costa (4) : dans son couloir, il a bien tenté de faire des différences et a même réussi quelques rushs, mais ce n'était pas suffisant. Bien muselé par la défense adverse, il s'est simplement montré par un centre dangereux coupé dans la surface par Marcelo au début de la seconde période.

Idriss Saadi (4) : le buteur de Strasbourg va longtemps regretter sa seule occasion... Complétement absent des débats, il a raté sa seule opportunité en ne cadrant pas son tir face à Lopes. Dommage car il n'a rien eu d'autre à faire. Remplacé à la 66e minute par Ihsan Sakho (non noté).

LYON 4-0 STRASBOURG (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 1e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : R. Buquet



Buts : Mariano Díaz (23e) N. Fekir (59e, pen.) Mariano Díaz (61e) N. Fekir (90+1e) pour LYON

Avertissements : Mariano Díaz (28e) , L. Tousart (43e) , pour LYON - Nuno Da Costa (44e) , Y. Salmier (64e) , I. Sacko (78e) , pour STRASBOURG



LYON : Anthony Lopes - Rafael , Marcelo , J. Morel , Fernando Marçal - L. Tousart , Sergi Darder (J. Ferri, 85e) - B. Traoré (M. Cornet, 79e) , N. Fekir , M. Depay - Mariano Díaz (M. Maolida, 76e)



STRASBOURG : B. Kamara - K. Lala , K. Mangane , Y. Salmier , P. Martinez - J. Aholou , J. Martin (S. Bahoken, 81e) , B. Corgnet , D. Liénard (A. Gonçalves, 75e) - Nuno Da Costa , I. Saadi (I. Sacko, 67e)



La joie de Mariano après son ouverture du score (1-0, 23e)



Martinez a vécu un calvaire face à Traoré ce samedi...



La célébration de Fekir à la suite de son penalty réussi (2-0, 58e)



Le Dominicain a été félicité par ses partenaires après son doublé (3-0, 61e)



Fekir s'est finalement offert un doublé sur un tir placé (4-0, 90e)