Lyon : enfin adapté à la physique L1, Darder s'interroge sur son avenir

Agacé par son statut de remplaçant depuis son arrivée, Sergi Darder a gagné les faveurs de l'entraîneur Bruno Genesio pendant la préparation de l'Olympique Lyonnais. Mais au moment où le milieu de terrain s'adapte enfin à la Ligue 1, un championnat qu'il juge physique, son avenir devient incertain.

Sergi Darder veut enfin s'imposer à Lyon.

Et si c'était la saison de Sergi Darder ? En difficulté depuis sa signature en 2015, le milieu de 23 ans a convaincu son entraîneur Bruno Genesio qui l'a installé aux côtés de Lucas Tousart dans un 4-2-3-1 pendant la préparation.

Il faut dire que l'Espagnol profite des départs de Maxime Gonalons (Roma) et de Corentin Tolisso (Bayern Munich). Et surtout, celui qui avait été recruté pour 12 millions d'euros s'adapte enfin à une Ligue 1 qu'il juge plus physique que technique.

S. Darder - «Si tu ne vas pas au duel, tu es nul...»

«Ici, on aime les milieux physiques, moins en Espagne, a estimé l'ancien joueur de Malaga dans L'Equipe. Si tu vois, en Espagne, un joueur qui ne sait pas toucher le ballon, on va dire qu'il est nul. Ici, si tu ne vas pas au duel, au un contre un, tu es nul... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols en France.» Surpris, Darder a eu du mal à exister face aux joueurs les plus costauds de L1.

«Quand vous voyez (Cheikh) Ndoye à Angers... Tu ne vas jamais gagner un ballon contre lui, a-t-il lâché. Tu dois jouer au sol, sinon tu es foutu dans un jeu plus direct. Et là, tu le mets en difficulté.» Que le Gone se rassure, le Sénégalais a rejoint Birmingham City (D2 anglaise) cet été. Reste à savoir si Darder imitera l'ex-Angevin en quittant l'Hexagone. En effet, le milieu relayeur constate que l'OL souhaite recruter un joueur athlétique à son poste. Pas de quoi le rassurer.

Darder prévient ses dirigeants

«Cette saison, j'ai la sensation que ça va dans la bonne direction, qu'on pratique un jeu plus fluide. A moi de gagner ma place. Mais le mercato n'est pas fini, a prévenu le Lyonnais. Et si on signe un milieu, que vais-je devenir ? Moi ou un autre d'ailleurs. J'attends d'en discuter avec le coach et avec le président. Je suis jeune, j'ai envie de jouer même si je dois baisser mon niveau de club.» Heureux et déterminé à s'imposer à Lyon, Darder n'acceptera pas une nouvelle saison sur le banc.

Selon vous, Sergi Darder mérite-t-il une place de titulaire à l'OL ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.