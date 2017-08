Transfert : Kylian Mbappé souhaiterait quitter Monaco !

Silencieux sur son avenir depuis plusieurs mois, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé aurait enfin tranché. Lassé par l'attentisme du club de la Principauté concernant sa prolongation, l'international français souhaiterait partir dès cet été.

Kylian Mbappé bientôt sur le départ de l'ASM ?

Si le feuilleton Neymar semble tout proche de son dénouement, celui concernant Kylian Mbappé vient de vivre un nouveau rebondissement. En discussions avec l'AS Monaco pour prolonger son contrat, avec une forte revalorisation de son salaire, depuis plusieurs semaines, l'international français en aurait eu marre d'attendre une nouvelle proposition concrète du club de la Principauté.

Mbappé voudrait partir !

Car comme nous vous l'indiquions précédemment (voir ici), les négociations concernant la prolongation du jeune talent de 18 ans à Monaco étaient à l'arrêt en raison de la gourmandise de son clan. Une information confirmée ce jeudi par le quotidien L'Equipe, qui précise que l'entourage du jeune talent n'a toujours pas reçu une offre à la hauteur de ses attentes. Du coup, Mbappé a annoncé à ses proches mais aussi à certains de ses coéquipiers son envie de quitter le champion de France en titre à l'occasion de ce mercato d'été..

Outre l'aspect financier, le natif de Bondy aurait également mal vécu l'intersaison menée par l'ASM avec les départs de nombreux cadres comme Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko et surtout Benjamin Mendy, qui était l'un de ses amis dans le vestiaire. Alors que les dirigeants asémistes lui avaient assuré une équipe compétitive pour cet exercice 2017-2018, Mbappé a visiblement été déçu et prétend désormais à évoluer sous les couleurs de l'une des plus grandes formations européennes.

Une course à 4 ?

Si Monaco a d'ores et déjà fixé le prix de vente de Mbappé à 180 millions d'euros, quelle équipe pourra réaliser un tel transfert ? Toujours selon le média sportif, il y a 4 formations susceptibles d'accueillir l'international français : le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Avec l'arrivée imminente de Neymar, le PSG devrait avoir du mal à réaliser un second transfert majeur en raison du fair-play financier de l'UEFA.

Par contre, le Barça, avec la vente du Brésilien pour 222 millions d'euros, s'avance comme un prétendant sérieux pour le Monégasque, qui a été contacté ces dernières semaines par les Blaugrana. Si Mbappé a véritablement décidé de quitter Monaco, ce dossier pourrait très rapidement se décanter...

Que pensez-vous de cette éventuelle décision de Kylian Mbappé ? Quel futur club pour lui ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...