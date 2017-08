Tottenham : inquiet par le mercato des Spurs, Pochettino met la pression !

Vice-champion d'Angleterre, Tottenham se montre étonnement discret sur le marché des transferts. Malgré la vente de Kyle Walker à Manchester City pour 57 millions d'euros, les Spurs n'ont pas réalisé le moindre achat cet été. De quoi inquiéter Mauricio Pochettino.

Pochettino s'impatiente à Tottenham.

249 M€ pour Manchester City, 164,7 M€ pour Manchester United, 146,3 M€ pour Chelsea, 90,5 M€ pour Everton, 56,5 M€ pour Arsenal, 53,2 M€ pour Liverpool... Cet été, les gros clubs anglais n'ont pas hésité de sortir le chéquier en attendant que les Gunners et les Reds fassent encore plus fort.

Une liste dans laquelle ne figure pas Tottenham. Pourquoi ? Car le vice-champion d'Angleterre n'a pas déboursé le moindre centime sur le mercato pour le moment. Une anomalie à une époque où la Premier League bénéficie de droits TV incroyablement élevés.

Pochettino veut des renforts... et vite !

De quoi inquiéter l'entraîneur du club londonien, Mauricio Pochettino. Conscient que les concurrents se sont renforcés de manière considérable, l'entraîneur argentin n'a pas caché sa crainte de voir son équipe manquer de tonus pour réaliser une aussi bonne saison dans les prochains mois. «Comment Manchester City, Liverpool, Chelsea et d'autres clubs font pour s'améliorer ? En achetant des joueurs et en essayant de mettre de la pression sur leurs joueurs clés. Nous avons besoin, nous aussi, de faire ça» , a indiqué l'ancien joueur du PSG au micro de Sky Sports.

S'il assure que ses joueurs ont les qualités nécessaires pour garder un bon niveau de performances, l'arrivée de nouveaux renforts ne serait pas en trop. «Nous savons que Delle Alli, Harry Kane, Christian Eriksen, Eric Dier, Toby Alderweireld sont de bons joueurs. Ils veulent gagner mais aussi ressentir un peu plus de pression pour s'améliorer cette saison. S'il n'y a pas de compétition au sein même du club, c'est normal de perdre sa motivation. Et ensuite, c'est compliqué de gagner» , a analysé le Sud-Américain.

Deux arrivées prévues, un centre de formation de qualité

Quelle fin de mercato, donc, pour Tottenham ? A un peu moins d'un mois de la clôture du marché, les dirigeants londoniens ont encore le temps. Mais il faudra tout de même faire vite car la reprise du championnat est prévue dans une semaine. A priori, le récent 2e de Premier League devrait enrôler le talentueux latéral droit allemand, Jérémy Toljan, pour 15 millions d'euros à Hoffenheim, en remplacement de Kyle Walker, cédé pour 56,5 millions d'euros aux Citizens.

Dans le secteur offensif, Ross Barkley pourrait débarquer. A un an de la fin de son contrat, l'international anglais ne prolongera pas à Everton, qui pourrait le vendre pour environ 30 millions d'euros. Si d'autres achats pourraient être prévus, Tottenham peut en tout cas se targuer d'avoir un centre de formation performant puisque les défenseurs Cameron Carter-Vickers (19 ans) et Kyle Walker-Peters (20 ans) ou encore les milieux de terrain Tashan Oakley-Boothe (17 ans) et Josh Onomah (20 ans) ont déjà fait forte impression durant la préparation estivale. Mais il faudra bien plus pour espérer terminer sur le podium cette année...

