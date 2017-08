PSG : Aurier et Krychowiak proches de la sortie !

N'entrant pas dans les plans d'Unay Emery, Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak ne sont plus très loin de la sortie au Paris Saint-Germain. En effet, les deux joueurs devraient respectivement prendre la direction de Manchester United et du FC Valence.

Aurier ne sera plus Parisien cette saison.

Après des débuts poussifs, le mercato du Paris Saint-Germain a atteint sa vitesse maximale en seulement quelques heures. Car le club de la capitale, qui rêve d'enrôler Neymar, est tout proche d'atteindre son but, l'attaquant brésilien ayant confirmé son départ du FC Barcelone ce mercredi matin. Mais dans le sens des départs aussi, les mouvements sont en train de prendre forme.

Aurier, décision le 7 août

C'est le cas de Serge Aurier (24 ans). Longtemps considéré comme un des joueurs les plus prometteurs à son poste, l'Ivoirien s'est compromis tout seul ces 18 derniers mois et a fini par perdre tout crédit auprès de ses dirigeants en raison de ses nombreux déboires extra-sportifs. Alors que Daniel Alves et Thomas Meunier lui sont passés devant, l'ancien Toulousain, qui a refusé de prendre part à la tournée américaine, attend sagement qu'un club vienne le chercher.

Selon la presse britannique, c'est bien Manchester United qui devrait rafler la mise. Les Red Devils auraient d'ailleurs réussi à convaincre le PSG de céder son latéral droit contre un joli chèque de 30 millions d'euros. Une belle vente en perspective, donc. Mais avant de rallier éventuellement Old Trafford, Aurier va devoir patienter jusqu'au 7 août, date de son procès en appel suite à sa condamnation de deux mois de prison ferme pour violences policières, en septembre dernier. En cas d'issue favorable, Aurier pourrait donc poser le pied sur le sol britannique, chose qui lui est interdite pour le moment.

Krychowiak vers Valence

Grzegorz Krychowiak (27 ans) devrait également suivre le même chemin. Recruté pour 33,6 millions d'euros (bonus compris), le milieu de terrain, indésirable, va lui aussi faire ses bagages dans les jours à venir. Selon les informations du quotidien El Desmarque, le Polonais serait proche de rejoindre le FC Valence. La publication espagnole assure que le club ché a convaincu Paris de céder l'ancien Sévillan sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, estimée à 20 millions d'euros.

Mieux encore, la champion d'Espagne 2004 serait prêt à payer l'intégralité du salaire de Krychowiak, qui émarge à près de 5 millions d'euros par an. A priori, le PSG ne devrait pas rater une aussi belle occasion de se débarrasser d'un élément beaucoup trop décevant depuis son arrivée il y a un an. En attendant d'éventuels départs supplémentaires, l'institution parisienne pourrait donc limiter la casse et récupérer des liquidités non-négligeables.

Selon vous, le PSG réaliserait-il de jolis coups en vendant Aurier et Krychowiak pour les sommes annoncées ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…