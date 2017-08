PSG : Al-Khelaïfi a pris la parole sur le feuilleton Neymar

Ces derniers jours, l'attaquant du FC Barcelone Neymar semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Muet jusqu'à maintenant, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi a accepté d'évoquer ce dossier en marge du Trophée des Champions.

Nasser Al-Khelaïfi s'est montré prudent sur Neymar.

Neymar va-t-il rejoindre le Paris Saint-Germain ? Depuis désormais deux semaines, l'attaquant du FC Barcelone agite ce mercato d'été avec son possible transfert du côté du PSG. Ces derniers jours, et notamment avec les derniers éléments de ce feuilleton (voir article ici), le Brésilien a semblé se rapprocher de plus en plus du club de la capitale.

En marge du Trophée des Champions remporté par le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco (2-1) à Tanger samedi, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a accepté d'accorder un entretien au média local Medi1TV. Et bien sûr, le cas Neymar a été évoqué...

N. Al-Khelaïfi - «Neymar, une étoile mondiale»

«Neymar est une étoile mondiale. Mais aujourd'hui, il est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui. Mais on respecte tous les contrats signés avec les autres clubs et les joueurs. Je ne préfère pas, sincèrement, parler de ce sujet en ce moment», a tout d'abord botté en touche le boss francilien dans des propos rapportés par le quotidien régional Le Parisien.

«J'espère en parler à un autre moment. Je préfère ne pas donner de pourcentages non plus, mais chaque chose en son temps», a-t-il ensuite concédé. Bien évidemment, Al-Khelaïfi ne peut pas tenir un autre discours puisque le Barça, déjà très remonté contre le PSG, pourrait se servir d'éventuelles déclarations dans le cadre d'une plainte déposée à l'UEFA.

Une stratégie justifiée

Sur la suite de cette interview, le dirigeant parisien a ainsi justifié son ambition de ramener un très grand joueur au PSG dans un avenir proche, sans citer directement Neymar. «Ramener une star ce n'est pas seulement une question de nom ou de réputation, mais c'est aussi pour le jeu pratiqué», a expliqué Al-Khelaïfi.

«Le PSG a l'ambition d'avoir des grands joueurs reconnus au niveau mondial pour augmenter la visibilité du club et donner aux joueurs comme à l'entraîneur, le niveau qu'on espère atteindre», a-t-il poursuivi. Et Neymar remplirait bien évidemment tous les critères détaillés par le patron du vice-champion de France...

