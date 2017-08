Transfert : 35 M€ ou rien ! Kondogbia va rester à 'l'Inter

Décevant depuis son arrivée en 2015 et récemment auteur d'un but contre son camp invraisemblable, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia conserve néanmoins la confiance de l'Inter Milan, qui l'a quasiment déclaré intransférable en fixant son prix à 35 M€.

L'Inter a tranché pour Kondogbia.

Valence, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone… Au centre de plusieurs rumeurs au cours des dernières semaines, Geoffrey Kondogbia (24 ans) va bien poursuivre l'aventure avec l'Inter Milan !

En effet, d'après les informations du journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio, les Nerazzurri ne comptent pas céder le milieu de terrain cet été sauf offre à hauteur de 35 millions d'euros.

Il s'agit clairement d'une manière d'affirmer que le Français n'est pas à vendre puisque ce montant correspond quasiment à la mise initiale déboursée par le club lombard pour acheter le joueur à Monaco en 2015 (36 M€).

Spalletti lui laisse sa chance

Or, à l'heure actuelle, aucun club (en Europe du moins) ne serait prêt à miser autant sur le natif de Nemours, qui n'est pas parvenu à confirmer depuis son arrivée en Serie A. Après une première saison très décevante, l'ancien Lensois a complètement déchanté durant le mandat de l'entraîneur Frank de Boer, qui l'avait taclé et mis à l'écart à l'automne 2016.

Sous les ordres de Stefano Pioli et Stefano Vecchi, la fin de saison dernière a été un peu plus positive et le champion du monde U20 2013 a recommencé à enchaîner les matchs. Pour l'instant, le nouvel entraîneur Luciano Spalletti semble faire confiance à Kondogbia qu'il a régulièrement titularisé lors des matchs de préparation.

Kondogbia «très content à l'Inter»

Mais le mercato de l'Inter est loin d'être terminé et l'ancien Monégasque ferait mieux d'éviter les erreurs, comme son invraisemblable but contre son camp de 40 mètres inscrit samedi contre Chelsea (2-1)… Malgré l'insistance du FC Valence qui le courtisait, l'intéressé, sous contrat jusqu'en 2020, se trouve sur la même longueur d'onde que son club. «Geoffrey est très content à l'Inter. Il est concentré au maximum sur son travail», a récemment assuré son frère, Evans Kondogbia. Et si c'était enfin la bonne année pour le Tricolore ?

VIDEO : le but contre son camp incroyable de Kondogbia ! (après la pub éventuelle)

AFFICHER CETTE VIDEO SUR VOTRE SITE X



Taille de la video : 320x180 480x270 560x315 x px





Code HTML d'intégration a copier dans votre page :



Après avoir sélectionné la taille souhaitée, copiez-collez dans votre page le code HTML ci-dessus

D'après vous, l'Inter a-t-elle raison de maintenir sa confiance à Kondogbia ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…