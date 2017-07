BILLET de (D. Da Silva) : "Oublions le fantasme du grand attaquant, l'OM doit recruter en défense !" Damien Da Silva - Billet, Mise en ligne: le 28/07/2017 à 15h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lors de ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille se trouve à la recherche d'un fameux «grand attaquant» capable d'incarner les ambitions du nouveau projet olympien. Mais après la préparation estivale et le premier match officiel, le club phocéen doit absolument revoir ses plans. Il faut recruter un autre défenseur pour l'associer à Rami. Le billet d'humeur de Damien Da Silva Et si l'Olympique de Marseille avait déjà trouvé son bonheur ? L'ovation réalisée jeudi par le public du Stade Vélodrome à Valère Germain, auteur d'un triplé face à Ostende (4-2) en Europa League, en est sûrement la preuve. Alors que le club phocéen se trouve à la recherche du fameux «grand attaquant» depuis le début de ce mercato, l'ancien Monégasque va, je l'espère, forcer ses dirigeants à revoir leur plan. Il faut faire confiance à Germain ! Je l'ai fortement pensé lors de la préparation estivale de l'OM, mais ce premier match officiel me l'a confirmé : Germain peut faire l'affaire à la pointe de l'attaque du dernier 5e de Ligue 1. Je le conçois, le nom du natif de la cité phocéenne ne fait pas rêver, il n'est pas bling-bling, n'a pas un charisme extraordinaire et n'est pas une star des réseaux sociaux. Mais quand on parle football, le joueur de 27 ans a de la vista, un réel impact dans le jeu, un sens du déplacement remarquable et un sang-froid effrayant devant la cage. Même s'il n'a marqué que 10 buts en L1 l'an dernier, il ne faut pas oublier que Germain évoluait dans l'ombre du duo Falcao-Mbappé. Altruiste, il mettait ses qualités au service de ses partenaires. A Marseille, la donne sera différente. Thauvin, Payet, Sanson, Lopez et même Gustavo vont jouer pour lui, vont le chercher lui avec l'objectif de le faire marquer ! Avec son efficacité, je suis certain que Germain peut briller dans la lumière. Il faut donc mettre au placard ce fantasme de «grand attaquant» à l'OM et avoir conscience des besoins réels de l'effectif. Bien évidemment, le groupe de Rudi Garcia doit être renforcé d'un avant-centre supplémentaire pour ne pas vivre toute la saison dans la peur d'une blessure de Germain. Mais un simple concurrent, à un prix raisonnable (le salaire aussi) et avec un profil plus puissant, sera suffisant. Des pistes citées ces dernières semaines ? Vincent Aboubakar (10 M€) ou un cran en dessous Ivan Santini (7 M€). De cette manière, Marseille pourra se concentrer sur son véritable chantier pour cette fin de mercato. SOS, la défense a besoin d'aide... Car oublions l'attaque, l'OM doit recruter en défense ! La saison vient seulement de débuter mais l'arrière-garde olympienne a déjà affiché des limites criantes face à la modeste formation belge d'Ostende. Je suis déjà capable d'affirmer que la charnière centrale Rami-Rolando ne peut pas permettre à cette équipe d'évoluer à un haut niveau. Les deux hommes ne sont pas complémentaires, ils ont les mêmes qualités (puissance, combat, duel) mais aussi les mêmes lacunes (vitesse, profondeur, placement). Et pourtant, à en croire les récents propos de Garcia, aucune recrue n'est attendue à ce poste... Il reste de l'argent dans les caisses de l'OM et les décideurs phocéens seraient bien inspirés de consentir un investissement important pour engager un véritable taulier dans ce secteur. L'idée Koscielny était excellente, même si désormais irréalisable. Un joueur de ce profil ferait véritablement passer un cap à cette formation. A un an de la fin de son contrat, le roc de la Lazio Rome Stefan de Vrij (20 M€) pourrait représenter une superbe idée. Sinon ? Il y a également la piste Simon Kjaer (10 M€), sur le départ de Fenerbahçe. Bien évidemment, il sera indispensable pour Marseille de dégraisser à ce poste (7 joueurs actuellement) avant de passer à l'action. Dans le même temps, il y a aussi une urgence à s'attacher les services d'un latéral gauche ! Je ne sais pas si Evra a du retard dans sa préparation, mais l'ancien joueur de la Juventus Turin est totalement hors du coup lors de ses dernières apparitions. A 36 ans, l'international français a été, de très loin, le plus mauvais joueur de l'OM face à Ostende et il paraît nécessaire de lui trouver un vrai concurrent. Miser de l'argent sur un jeune joueur en devenir à ce poste me semble donc indispensable. Annoncés dans le viseur du club par le passé, Jordan Amavi (9 M€) et Lionel Carole (6 M€) n'ont toujours pas quitté Aston Villa et Galatasaray... Pour progresser dans son «Champions Project», Marseille prend parfaitement son temps mais doit aussi avoir le sens des priorités. Que pensez-vous de la suite du mercato de l'Olympique de Marseille ? Quelle priorité pour le recrutement ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





