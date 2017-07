Journal des Transferts : Monaco calme le jeu pour Mbappé, le Barça avance sur Coutinho, le Milan vise encore du lourd... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 26/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Monaco calme le jeu pour Mbappé, le Barça avance sur Coutinho, le Milan vise encore du lourd, porte est fermée pour Fabinho et Lemar, la pépite Sarr rejoint Rennes... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Mbappé affile à nouveau la rubrique des transferts Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Monaco calme le jeu pour Mbappé La folie Neymar avait presque fait oublier Kylian Mbappé. Mais depuis mardi, le dossier de l'attaquant de Monaco est reparti de plus belle. La presse espagnole et L'Equipe ont annoncé que l'ASM et le Real Madrid s'étaient entendus pour un transfert estimé entre 180 et 200 millions d'euros (bonus compris). Ce mercredi en conférence de presse, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a assuré qu'il n'y avait aucun accord "aujourd'hui" , ne fermant pas totalement la porte à un départ. Comme l'a répété le dirigeant de Monaco, le souhait du club est de prolonger sa pépite. «Une prolongation qui doit entrer dans le modèle économique du club. J'espère qu'on va y arriver» , a-t-il glissé. Si aucun accord n'est trouvé, un départ de Mbappé pourrait donc avoir lieu avant la fin du mercato. Mais rien ne presse pour le club de la Principauté puisque Manchester City a décidé de se mêler à la lutte et les enchères pourraient encore grimper. 2. Coutinho donne son accord au Barça Le FC Barcelone avance sur le dossier Philippe Coutinho. Selon la radio espagnole RAC1, le club catalan a trouvé un accord avec le milieu offensif brésilien en vue d'un transfert cet été. Reste désormais à s'entendre avec Liverpool qui n'a pas l'intention de lâcher son joueur, à moins d'une offre supérieure à 90 millions d'euros. Des émissaires catalans sont déjà en Angleterre pour négocier actuellement avec les dirigeants des Reds. Ce dossier pourrait être décisif dans le feuilleton Neymar. Car si les Blaugrana ont accéléré pour Coutinho, c'est bien pour convaincre leur attaquant de ne pas rejoindre le PSG. Les deux hommes sont amis et l'arrivée du Brésilien de Liverpool ferait sans doute passer définitivement ses envies de départ à Neymar. 3. Le Milan AC vise encore du lourd Après avoir déjà investi 215 millions d'euros cet été, le Milan AC compte bien poursuivre son mercato de folie ! A la recherche d'un attaquant supplémentaire, le club lombard discute avec Diego Costa, poussé vers la sortie à Chelsea. Les dirigeants milanais ont ainsi rencontré l'agent de l'Espagnol, Jorge Mendes, afin d'évoquer une éventuelle collaboration selon La Gazzetta dello Sport. Mais ce rendez-vous avec l'un des agents les plus influents de la planète a également permis aux Rossoneri d'évoquer le dossier Renato Sanches. Dans une interview accordée à Sport Bild, le milieu de terrain portugais a annoncé son désir de quitter le Bayern Munich pour jouer plus. «L'AC Milan est une option intéressante. Si l'opportunité se présente et que les deux clubs trouvent un accord, j'adorerais les rejoindre» , a-t-il précisé. Alors que le club allemand réclame 48 millions d'euros, le Milan AC pourrait proposer un prêt de deux saisons pour 7,5 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros. En cas de réussite, le pensionnaire de San Siro pourrait aligner une sacrée armada cette saison ! 4. La porte est fermée pour Fabinho et Lemar Outre le cas Kylian Mbappé, Vadim Vasyliev a assuré que les milieux Fabinho et Thomas Lemar ne partiront pas cet été. «C'est fermé. On a gardé tous les joueurs clés qu'on voulait garder. Vous avez mentionné Fabinho, un joueur incontournable au milieu et qui était sollicité par tous les grands clubs. Donc je vais aussi répondre aux spéculations sur Lemar. Lui aussi il reste avec nous. On a discuté. Les deux ont un talent immense et sont des joueurs incontournables pour notre équipe. Il ne faut pas attendre d'autres départs, plutôt des arrivées» , a assuré le vice-président de l'ASM. Fabinho était annoncé dans le viseur du PSG et de l'Atletico Madrid, tandis que Lemar est fortement courtisé par Arsenal. 5. La pépite Sarr rejoint Rennes, vente record pour Metz Arrivé en Bretagne ce mercredi, l'ailier du FC Metz, Ismaïla Sarr, s'est engagé pour quatre ans avec le Stade Rennais. Révélation de la dernière saison chez les Grenats, le jeune attaquant de 19 ans est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu'en juin 2021. Ce transfert va rapporter 17 millions d'euros au FC Metz. Il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire du club. Lille a longtemps semblé tenir la corde dans ce dossier, alors que le FC Barcelone s'est également renseigné, comme le confirme le club breton dans un communiqué. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 26 juillet à 18h C'est officiel : - Le milieu de Santos, Thiago Maia, a signé 5 ans à Lille pour 14 M€.

- Le milieu de Bastia, Yannick Cahuzac, s'est engagé pour deux saisons avec Toulouse.

- Troyes a obtenu le prêt du milieu offensif de l'OM, Saîf-Eddine Khaoui.

- Le gardien du Spartak Trnava, Adam Jakubech, s'est engagé 5 ans à Lille pour 1 M€. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - La Juventus Turin a l'intention de faire une offre de 20 M€ pour le milieu du PSG, Blaise Matuidi.

- Le PSG prépare une offre "indécente" pour le gardien du Sporting Portugal, Rui Patricio, selon Record.

- Le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, a encore écarté un retour du milieu offensif Hatem Ben Arfa (PSG).

- Courtisé par l'OM, l'attaquant du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé, ne serait pas intéressé par un retour en France.

- Le milieu de Nice, Jean-Michaël Seri, intéresse Arsenal.

- Lyon surveille de près la situation du milieu offensif de Trabzonspor, Yusuf Yazici.

- Monaco avance pour le transfert de l'attaquant de Rennes, Adama Diakhaby. Le club breton réclame 10 M€.

- Alors que Bordeaux veut un prêt, Leicester réclame 16 M€ pour céder son milieu défensif Nampalys Mendy.

- Le défenseur central de Bordeaux, Nicolas Pallois, va signer 3 ans (plus une année en option) à Nantes pour 2 M€.

- Lille a ciblé le jeune latéral gauche de l'OM, Christopher Rocchia. Marseille s'apprête à lui proposer un premier contrat professionnel.

- Le jeune attaquant Alassane Meité est sur le point de quitter le PSG pour Leicester. A l'étranger - Le Bayern Munich assure que son attaquant Robert Lewandowski ne bougera pas cet été.

- Convoité par Manchester United ou encore l'Inter Milan, le milieu Radja Nainggolan reste à l'AS Rome et va prolonger son contrat qui se termine en 2020.

- Pour remplacer Leonardo Bonucci, la Juventus Turin a choisi Kostas Manolas. Le défenseur central de l'AS Rome est d'accord avec la Vieille Dame et le transfert pourrait se boucler autour des 30 M€.

- Naples est prêt à proposer 25 M€ pour le gardien de la Real Sociedad, Geronimo Rulli.

- L'attaquant d'Arsenal, Lucas Pérez, pourrait retourner à La Corogne, qui propose 9 M€. Les Gunners réclament 12 M€.

- De retour d'un prêt au FC Valence, l'attaquant Munir El Haddadi ne devrait pas rester au FC Barcelone. Après le Zénith Saint-Pétersbourg, l'Ajax Amsterdam et Lille, le Bayer Leverkusen est aussi intéressé. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

