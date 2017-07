OM : accord pour le Vélodrome, une bonne nouvelle pour le projet de McCourt !

L'OM et la ville de Marseille ont trouvé un accord global sur plusieurs sujets concernant le Stade Vélodrome. Les deux parties se sont entendus sur le futur loyer de l'enceinte et le club phocéen va en devenir l'exploitant exclusif.

Le Stade Vélodrome de Marseille

Ce n'est un secret pour personne, le Stade Vélodrome a plusieurs fois été un sujet de tensions entre la ville de Marseille et l'OM. Il suffit de remonter à 2014 pour se souvenir que le club phocéen avait menacé de délocaliser ses matchs avant le lancement du championnat en raison d'un loyer jugé trop élevé, le stade appartenant à la ville.

Finalement, les deux parties avaient trouvé un accord sur trois ans. L'Olympique de Marseille s'engageait à verser 4 millions d'euros par an, plus une part variable de 20% du chiffre d'affaires billetterie s'il dépassait les 20 millions d'euros. Ces derniers mois, la direction olympienne, Jacques-Henri Eyraud en tête, et la mairie planchaient sur ce dossier afin de trouver un nouvel accord pour une période de trois ans. Et tout est désormais bouclé.

Le nouveau loyer fixé, l'OM exploitant exclusif du stade

Selon L'Equipe, le maire Jean-Claude Gaudin devrait officialiser les contours d'un nouvel accord en fin de semaine. Ainsi, l'OM versera désormais un loyer de 5 millions d'euros par an, plus une part variable en fonction des résultats et des participations aux Coupes d'Europe. Si l'OM se qualifie trois fois d'affilée en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, la moyenne annuelle est estimée à 7 millions d'euros.

Mais un autre accord concernant le Vélodrome a son importance. L'OM devrait aussi devenir l'exploitant exclusif du stade. Un rôle détenu jusqu'à présent par Arema qui versait 11,5 millions d'euros par an à la mairie. Le club phocéen devrait ainsi prendre en charge cette somme pour exploiter le Vélodrome comme il le souhaite durant toute l'année. Un dossier clé pour le projet de Frank McCourt qui pourra ainsi générer des revenus supplémentaires tout en renforçant notamment sa fan expérience avec l'organisation de visites du stade et du musée, d'évènements pour les supporters, ou encore de séjours sur le week-end.

