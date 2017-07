Transfert : l'OM toujours dans la course pour Jovetic !

Un temps annoncé tout proche du FC Séville, l'attaquant Stevan Jovetic n'a toujours pas quitté l'Inter Milan. Selon la presse espagnole, l'Olympique de Marseille fait toujours le forcing pour tenter de recruter le Monténégrin.

Stevan Jovetic toujours courtisé par l'OM.

«On a recruté 7 joueurs, c'est un nombre important avec des joueurs d'expérience. Donc c'est sûr qu'on a fait le plus important, on peut le dire comme ça. Mais dans notre attitude, dans la façon d'envisager ce mercato, on se laisse toujours la possibilité de saisir des opportunités. On sait qu'il peut y en avoir jusqu'au 31 août.»

Et si une opportunité se présentait pour l'Olympique de Marseille avant même la fin du mois de juillet ? Alors que le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a calmé le jeu mercredi concernant la suite du mercato, le club olympien s'activerait toujours dans les coulisses sur le dossier Stevan Jovetic.

L'OM prêt à satisfaire l'Inter, mais...

Annoncé dans le viseur de l'OM depuis le début du mercato d'été, l'attaquant de l'Inter Milan avait été présenté tout proche du FC Séville ces dernières semaines. Sauf que le joueur de 27 ans n'a toujours pas bougé ! D'après le média régional Estadio Deportivo, la formation andalouse n'est pas disposée à payer les 13 millions d'euros réclamés par l'équipe italienne pour le buteur.

A l'inverse, Marseille serait prêt à satisfaire les exigences financières des Nerazzurri ! Cependant, le dernier 5e de Ligue 1 se trouve encore très loin d'un accord contractuel avec l'ancien élément de Manchester City. En effet, Jovetic se montre gourmand sur le plan financier en réclamant un salaire annuel net de 4 millions d'euros.

Les négociations continuent

Satisfaits des premiers pas de Valère Germain lors de la préparation, les dirigeants marseillais n'ont pas l'intention de se précipiter sur ce dossier si important. Selon la même source, l'OM tente ainsi de convaincre Jovetic de revoir ses prétentions salariales à la baisse afin de rendre possible ce mouvement. Désireux de prendre son temps, Marseille devrait l'utiliser pour réaliser la meilleure affaire possible, que ce soit avec Jovetic ou un autre avant-centre...

Que pensez-vous de la piste Stevan Jovetic pour l'Olympique de Marseille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...