Journal des Transferts : Bonucci nouveau Rossonero, Rami à l'OM, Walker dans l'histoire, Mendy pas loin de le rejoindre... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 14/07/2017 à 18h00 Bonucci est à Milan, Rami s'engage avec l'OM, Manchester City explose sa tirelire pour Walker et fait le forcing pour Mendy, Paris suivrait Danilo Pereira, le Barça tient son latéral droit... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Bonucci, futur capitaine du Milan AC. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Bonucci va signer au Milan AC ! Le Milan AC vient de frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Très actif depuis le début du mercato, le club lombard va officialiser l'arrivée de Leonardo Bonucci en provenance de la Juventus Turin ! Une transaction estimée à 40 millions d'euros par les médias italiens. Arrivé du côté de la Vieille Dame en 2010, le joueur formé à l'Inter Milan va parapher un contrat de cinq années en faveur des Rossoneri. Quel coup du Milan AC ! 2. Rami à l'OM ! Annoncée depuis plusieurs semaines, l'arrivée du Français Adil Rami à l'Olympique de Marseille est officielle ! Le club phocéen a confirmé la signature du défenseur central pour 4 ans. Malgré un dernier contretemps, concernant des modalités financières réclamées par le FC Séville, les deux formations ont fini par boucler ce transfert estimé à 6 millions d'euros. Après Valère Germain, Luiz Gustavo et Steve Mandanda, la quatrième recrue olympienne sera présentée mercredi 19 juillet. 3. Manchester City fait rentrer Walker dans l'histoire... Après Bernardo Silva et Ederson, Manchester City tient son troisième renfort estival en la personne de Kyle Walker ! Daniel Alves parti au Paris Saint-Germain, Pep Guardiola souhaitait absolument se consoler avec un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste. Pour cela, les Citizens ont explosé leur tirelire puisqu'ils ont dépensé environ 57 millions d'euros afin de convaincre Tottenham. Une somme pharaonique qui fait de Walker, qui a signé pour cinq saisons, l'arrière latéral le plus cher de l'histoire ! Visiblement, l'argent n'est pas un problème pour les richissimes écuries anglaises... 4. ... en attendant d'en faire de même pour Mendy ? Manchester City est enfin passé à la vitesse supérieure pour Benjamin Mendy. Les Skyblues viennent ainsi de soumettre leurs premières offres à l'AS Monaco pour le latéral gauche annoncé dans leur viseur depuis de longues semaines. Mais le club princier se montre gourmand. Il a refusé 40 millions d'euros du club anglais mercredi, rapporte le quotidien L'Equipe. Et, après discussions, celui-ci a rehaussé son offre à 45 M€ jeudi. Mais l'ASM a là encore décliné. Alors qu'elle a fait de ce dossier une priorité, l'équipe dirigée par Pep Guardiola songe déjà à revenir à la charge avec un 3e assaut dans les prochaines heures. Une proposition atteignant la barre symbolique des 50 M€, même avec bonus, pourrait faire réfléchir les dirigeants monégasques selon la même source. Du côté du Tricolore, sous contrat jusqu'en 2021, la donne est très claire en tout cas : il souhaite rejoindre les Citizens et après l'avoir expliqué à l'entraîneur Leonardo Jardim, il a réaffirmé sa volonté en début de semaine au vice-président, Vadim Vasilyev. L'ancien Marseillais a de bonnes chances de parvenir à ses fins, mais pour cela, Manchester City, qui souhaite boucler le dossier rapidement, va devoir y mettre le prix... comme pour Walker ! 5. Paris sur la piste Danilo Pereira ? Thiago Motta prolongé d'un an, Marco Verratti retenu, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même renforcer son milieu de terrain cet été. Si Blaise Matuidi, sous contrat jusqu'en juin 2018, et Grzegorz Krychowiak, qui n'entre pas dans les plans d'Unai Emery, ne sont pas sûrs de rester dans la capitale, un nouveau concurrent pourrait débarquer. Selon le Correio da Manhã, le directeur sportif parisien Antero Henrique aurait dans l'idée d'enrôler le solide roc du FC Porto, Danilo Pereira. Contrainte de récupérer 36 millions d'euros après les ventes d'André Silva au Milan AC (38 M€) ou encore de Ruben Neves à Wolverhampton (18 M€), dans le but de rester dans les clous du fair-play financier, la formation lusitanienne pourrait céder son élément, dont la clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros, pour moitié moins. Un joli coup à venir pour le PSG ? 6. Le Barça tient son latéral droit ! Le FC Barcelone tient son latéral droit ! Après plusieurs mois de recherches, le club catalan a officialisé ce vendredi l'arrivée de Nelson Semedo, en provenance du Benfica Lisbonne. Le Portugais s'est engagé pour cinq années. Benfica récupère au passage un joli chèque de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 14 juillet à 18h C'est officiel : - L'Olympique de Marseille a recruté le défenseur central du FC Séville, Adil Rami, pour 6 millions d'euros.

- L'attaquant Martin Braithwaite quitte Toulouse pour Middlesbrough. Prix estimé : 11 millions d'euros.

- Le milieu de terrain Cheikh Ndoye, en fin de contrat à Angers, a signé pour deux années à Birmingham. - Manchester City a payé 57 millions d'euros à Tottenham pour recruter le latéral droit, Kyle Walker.

- Le Real Madrid a obtenu l'accord du Betis Séville pour le milieu de terrain, Dani Ceballos. Prix estimé : 18 millions d'euros.

- L'ailier Gerard Deulofeu a été racheté pour 12 millions d'euros par le FC Barcelone à Everton.

- Le milieu offensif Keisuke Honta, en fin de contrat au Milan AC, a rejoint le club mexicain de Pachuca.

- Le Bayern Munich a prêté une saison sa nouvelle recrue, l'ailier Serge Gnabry, à Hoffenheim.

- Le milieu offensif Shinji Kagawa a prolongé son contrat jusqu'en juin 2020 avec le Borussia Dortmund.

- L'attaquant de Hanovre, Mevlut Erding, a signé un contrat de trois ans en faveur du club turc d'Istanbul Basaksehir.

- L'ancien défenseur central de l'ASSE, Moustapha Bayal Sall, quitte Al-Sadd pour le Royal Antwerp. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'agent du milieu offensif Javier Pastore a écarté l'idée d'un départ de l'Argentin du Paris Saint-Germain.

- Le latéral droit du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, plairait au Real Madrid.

- Le Paris Saint-Germain suivrait toujours l'attaquant du Torino, Andrea Belotti.

- Pisté par le Paris Saint-Germain, le milieu polyvalent Joao Mario préfère rester à l'Inter Milan.

- Nice pourrait céder son latéral gauche, Dalbert Henrique, à l'Inter Milan, contre 25 millions d'euros.

- Le défenseur central de Saint-Etienne, Léo Lacroix, plaît à la formation turque d'Alanyaspor.

- Saint-Etienne va prochainement céder son attaquant, Neal Maupay, pour 2 millions d'euros, à Brentford.

- Les Rennais Pedro Mendes et Giovanni Sio vont bientôt rejoindre Montpellier.

- Rennes pourrait bientôt recruter le défenseur central du Betis Séville, Aïssa Mandi. A l'étranger : - Le milieu de terrain Nemanja Matic se rapproche de la sortie à Chelsea.

- Le gardien de Manchester City Joe Hart devrait être prêté une saison à West Ham.

- West Ham s'est retiré de la course pour l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud.

- Tottenham ciblerait toujours le latéral droit du FC Porto, Ricardo Pereira, pour remplacer Kyle Walker. Le prix de l'ancien Niçois serait fixé à 25 millions d'euros.

- Le Milan AC va boucler l'arrivée du milieu de terrain de la Lazio Rome, Lucas Biglia, contre 17 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus.

- Pour remplacer l'Argentin, la Lazio Rome va accueillir le milieu de terrain de Liverpool, Lucas Leiva. Prix estimé : 5,5 millions d'euros.

- Le Betis Séville pourrait prochainement enrôler le milieu de terrain d'Aston Villa, Jordan Veretout. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





