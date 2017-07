ASSE : une nouvelle méthode de travail, du beau jeu, le mercato... Oscar Garcia prépare sa révolution chez les Verts ! Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 13/07/2017 à 22h29 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nouvel entraîneur de Saint-Etienne, Oscar Garcia ne chôme pas depuis son intronisation. Ambitieux, le coach espagnol entend bien marquer de son empreinte la formation forézienne en changeant radicalement le fonctionnement en place depuis de nombreuses années. Oscar Garcia est prêt à faire des miracles à Saint-Etienne. Après huit années sous les ordres de Christophe Galtier, Saint-Etienne a décidé de changer de look en attirant Oscar Garcia. Débauché au Red Bull Salzbourg, l'entraîneur espagnol a la lourde tâche de modifier en profondeur le style des Verts, jugé trop défensif sous les ordres du Marseillais. Cela tombe bien, c'est exactement l'objectif souhaité par l'ancien joueur du FC Barcelone. Le jeu avant tout ! «Notre philosophie de jeu repose sur le ballon et ce que nous en faisons. Il y aura des moments où nous n'aurons pas la balle, mais il faudra être très agressifs pour la récupérer le plus rapidement possible» , a assuré Garcia sur les ondes de RMC. «J'aime que mes joueurs aient la même philosophie que moi. Je leur dis : je déteste perdre, mais s'il y a une chose que je déteste encore plus, c'est perdre en jouant mal. Je veux que tout le monde ait ça en tête.» Fini le jeu basé esentiellement sur la solidité défensive, il faudra désormais compter sur des Verts ambitieux et offensifs sur la pelouse. «La possession de balle est une priorité, mais il ne s'agit pas d'avoir le ballon pour avoir le ballon. Il faut avoir le ballon pour créer des opportunités et des occasions de marquer» , a préconisé l'Ibère. Entraînements filmés, nouveaux logiciels... Pour cela, l'entraîneur forézien compte bien mettre en place de nouvelles méthodes... révolutionnaires. «On veut travailler en individuel avec les joueurs. On veut filmer les entraînements. Nous avons besoin de nouveaux logiciels, de caméras autour des terrains pour filmer tous les jours. Nous avons aussi demandé l'arrivée d'un nutritionniste. Nous voulons construire une structure, une organisation et un fonctionnement très pros» , a rajouté l'homme de 44 ans. «Selon les moyens dont nous disposerons, nous arriverons à atteindre un niveau plus ou moins élevé. Nous allons moderniser l'organisation. (…) Je suis un entraîneur très exigeant. Je peux promettre que nous travaillerons énormément, parce que je sais que le travail est la base de tout succès» , a promis le natif de Sadabell, qui attend bien évidemment des recrues supplémentaires afin de réaliser au mieux son travail. Quatre à cinq recrues attendues En plus de Lois Diony et Saidy Janko, Garcia espère que ses dirigeants débloqueront les fonds nécessaires pour renforcer encore un peu plus l'effectif stéphanois, qui vient de perdre Benjamin Corgnet et Kevin Malcuit. «Nous devons encore recruter à quelques postes (quatre ou cinq) pour gagner en compétitivité. J'espère que ces recrues arriveront rapidement. On sait qu'on n'a pas un budget très élevé. (…) Je veux avoir un groupe complet le plus tôt possible car c'est un avantage. J'aime avoir de la concurrence dans mon vestiaire.» Un discours qui promet ! Selon vous, Oscar Garcia réussira-t-il sa mission à Saint-Etienne ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS