OM : plus cher que prévu, Mandanda a fait de gros efforts

Troisième recrue estivale de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda était présenté à la presse ce mercredi matin. L'occasion pour le président Jacques-Henri Eyraud de souligner les efforts de l'OM et de sa recrue dans cette opération.

Mandanda et le président Eyraud face à la presse

Steve Mandanda est de retour à l'Olympique de Marseille ! Tout sourire, le gardien de 32 ans n'a pas caché sa joie de retrouver l'OM ce mercredi matin lors de sa présentation à la presse. Accompagné de son président Jacques-Henri Eyraud et de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, l'international français est apparu affûté et décontracté. Et sans doute soulagé...

L'OM a «dépassé sa limite»

D'accord avec Marseille depuis plusieurs semaines, Mandanda a longtemps attendu un accord entre le club phocéen et Crystal Palace, espérant que son transfert n'allait pas capoter. Car les discussions ont été tendues. Et Eyraud a d'ailleurs apporté une précision de taille : l'OM a dépensé plus que prévu pour faire revenir Mandanda.

«Comme pour toutes les transactions sur lesquelles nous avons travaillé depuis le début de ce mercato, nous nous fixons un prix de réserve, une limite au-delà de laquelle nous ne souhaitons pas aller. C'est vrai pour tous les joueurs que nous avons recruté. C'était vrai pour Steve. Mais nous avons légèrement dépassé cette limite pour Steve» , a confié le patron marseillais. Le montant de l'opération est évalué entre 2 et 6 millions d'euros.

S. Mandanda - «une évidence que je devais rentrer»

Mais l'OM peut aussi remercier sa recrue. En effet, Mandanda a consenti à un effort financier pour permettre à cette transaction de se réaliser. «Et, pour faciliter cette transaction, il a fait des efforts significatifs sur sa rémunération. Et une partie de ses efforts a consisté à faire un don de 200 000 euros à OM Attitude, le fonds de dotation qui pilote les actions que nous menons en matière sociale» , a ajouté Eyraud. Ce geste prouve à quel point le portier souhaitait réellement revenir à Marseille.

«Quand il y a eu les premiers contacts, c'était une évidence que je devais rentrer» , a d'ailleurs confié Mandanda. «J'ai faim de ballon, j'ai envie de prendre du plaisir, de jouer. Mais j'ai aussi envie de démontrer que je suis là encore. On m'a un peu enterré, mais je ne suis pas mort ! On ne perd pas ses qualités en six mois» , a-t-il poursuivi pour répondre aux inquiétudes concernant sa condition physique après une longue période sans jouer. Mandanda débarque pour être titulaire, reléguant Yohann Pelé sur le banc.

