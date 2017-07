PSG : un salaire en or pour Daniel Alves !

Tout proche de Manchester City, Daniel Alves a finalement choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale avait notamment des arguments financiers solides pour convaincre le latéral droit brésilien, laissé libre par la Juventus Turin.

Daniel Alves évoluait à la Juve la saison passée

Le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser son premier gros coup du mercato estival. Le PSG doit annoncer ce mercredi la signature de Daniel Alves, arrivé dans la capitale hier pour passer sa visite médicale. Le latéral droit de 34 ans doit signer aujourd'hui un contrat de deux ans avant d'être présenté à la presse cet après-midi.

Entre 12 et 14 M€ par an

Pour attirer le défenseur brésilien, pourtant annoncé tout proche de Manchester City et de son ancien entraîneur Josep Guardiola, le Paris SG a notamment sorti l'argument financier. Selon les quotidiens Le Parisien et L'Equipe, Alves va percevoir un salaire annuel estimé entre 12 et 14 millions d'euros brut chez le vice-champion de France ! L'ancien Barcelonais va ainsi rejoindre Thiago Silva, Angel Di Maria et Edinson Cavani parmi les plus gros salaires du PSG.

Un salaire en or qui s'accompagne, on s'en doute, d'une prime à la signature conséquente. Habile négociateur, l'Auriverde a profité de sa situation contractuelle, puisqu'il est libre depuis son départ de la Juventus Turin, pour obtenir un joli pactole. Mais il ne s'agit pas d'un problème pour Paris qui n'a pas eu à payer d'indemnité de transfert.

Alves sera aux USA avec le PSG

Du côté de Manchester City, c'est la soupe à la grimace. Les Skyblues sont persuadés que la compagne du joueur, Joana Sanz, a aussi joué un rôle dans cette volte-face puisqu'elle est très attachée à Paris. Les Parisiens, eux, peuvent avoir le sourire puisqu'ils s'offrent un joueur d'expérience et de caractère qui sera précieux lors des grands rendez-vous. Alves s'envolera samedi pour Miami afin de participer à la tournée de pré-saison du PSG.

