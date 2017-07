OM : ça se complique pour Giroud, une nouvelle piste en Serie A... Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 11/07/2017 à 11h17 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En quête d'un avant-centre de renom cet été, l'Olympique de Marseille n'aurait pas renoncé à Olivier Giroud. Mais, aux dernières nouvelles, l'entraîneur Arsenal, Arsène Wenger, compte bloquer le Français, au moins en attendant d'y voir plus clair dans le dossier Alexis Sanchez. En parallèle, l'OM s'est penché sur le buteur de la Fiorentina, Nikola Kalinic. Wenger préfère garder Giroud sous le coude... Qui sera l'heureux élu ? Déterminé à recruter un buteur d'envergure cet été, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Même si un accord aurait été conclu avec Carlos Bacca (Milan AC), le club phocéen pense à Wilfried Bony (Manchester City) et, d'après Sky Sports, il aurait fait de Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) sa nouvelle priorité. La semaine passée, The Telegraph relayait également l'enthousiasme des Olympiens dans le dossier Olivier Giroud. Alors qu'il a perdu son statut de titulaire la saison dernière à Arsenal, l'attaquant de 30 ans a publiquement exprimé son désir de rester malgré le recrutement d'Alexandre Lacazette. En privé, le Français aurait toutefois entamé une réflexion sur son avenir. Wenger tient à Giroud Mais, mauvaise nouvelle pour l'OM, même s'il venait à réclamer un départ, l'ancien Montpelliérain, sous contrat jusqu'en 2019, pourrait se heurter à un mur. En effet, The Telegraph assure ce mardi que le manager des Gunners, Arsène Wenger, compte bien retenir le joueur tant qu'il ne sera pas fixé dans le dossier Alexis Sanchez, désireux de mettre les voiles à un an du terme de son contrat, et au sujet de la piste compliquée menant au milieu offensif de l'AS Monaco, Thomas Lemar. Par ailleurs, l'Alsacien continue d'apprécier les options offertes par le profil de Giroud, même s'il n'envisage pas forcément d'en faire un titulaire. Au vu de la complexité du dossier Sanchez, qui souhaiterait rejoindre Manchester City, mais que le club londonien espère toujours prolonger, Giroud risque de devoir patienter encore de longues semaines avant de savoir à quoi s'en tenir. Et puis, dans ce dossier, subsiste une inconnue majeure : le natif de Chambéry serait-il prêt à retrouver la France, où il estime que son talent n'est pas reconnu à sa juste valeur ? Le Milan également dans le coup pour Kalinic Face à ces interrogations, l'OM continue de prospecter. Ce mardi, voilà que la dernière rumeur en date conduit à nouveau en Italie. Le magazine France Football révèle ainsi que le récent 5e de Ligue 1 s'est penché sur le dossier du buteur de la Fiorentina, Nikola Kalinic. Le Croate de 29 ans sort d'un dernier exercice prolifique avec 15 buts en 32 matchs de Serie A. Robuste, l'attaquant ne manque pas de motivation, lui qui avait refusé l'hiver dernier de rejoindre la Chine bien que le Tianjin Quanjian ait proposé 50 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Cet été, la Viola, devrait perdre un autre atout offensif avec le prometteur Federico Bernardeschi, courtisé par la Juventus Turin et, a priori, la formation italienne ne devrait pas lâcher Kalinic à moins de 20 millions d'euros. Il s'agit du montant maximum que le président Jacques-Henri Eyraud compte investir à ce poste, mais aussi de la somme réclamée par le Milan pour Bacca. Or, le Colombien offre plus de garanties, mais il a deux ans de plus et l'état de forme des deux joueurs apparaît inversé et à l'avantage du Florentin. En tout cas, si l'OM venait à approfondir la piste Kalinic, il pourrait se heurter à une difficulté supplémentaire : l'ancien avant-centre de Blackburn figure également sur la short-list du Milan en cas d'échec dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà qui pourrait encore faire monter les enchères… Que pensez-vous de la piste Nikola Kalinic ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





