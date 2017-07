PSG : "traité comme un jeune de CFA", Sirigu règle ses comptes

Passé du Paris Saint-Germain au Torino cet été, le gardien Salvatore Sirigu ne mâche pas ses mots à l'égard du club de la capitale. Estimant qu'on l'a mis à la porte, l'Italien se dit victime d'un intolérable manque de respect.

Avant de partir, Salvatore Sirigu a vidé son sac !

Au terme de six ans de collaboration commune, l'aventure entre le Paris Saint-Germain et Salvatore Sirigu a officiellement pris fin la semaine dernière. A l'issue d'âpres négociations, le gardien de 30 ans s'est assis sur sa dernière année de contrat afin de résilier son bail pour s'engager en faveur du Torino.

Bien que barré par Kevin Trapp et Alphonse Areola à son retour en prêt du FC Séville puis d'Osasuna, l'international italien n'excluait pourtant pas de poursuivre avec le club de la capitale, mais les dirigeants en ont décidé autrement, à tel point que le portier s'est senti expédié vers la sortie sans ménagement, comme il le raconte ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe.

«On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager»

«Je suis affecté de m'en aller ainsi, ce n'est pas mon choix. Comme je l'ai déjà dit aux dirigeants : ''si vous voulez que je reste même pour dépanner ok, j'ai encore un an de contrat. Sinon, on trouve une solution, au moins on se parle, c'est important''. Mais les choses n'ont pas été claires. (…) On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager, sans plus de discussions» a déploré le Transalpin. «Il y a juste eu un manque de respect du PSG. C'est la façon dont cela s'est passé qui me gêne et me chagrine. Je ne demandais rien de spécial, seulement que l'on me respecte.»

«Pour me dire que je devais quitter le club après six ans, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qu'Antero Henrique (le nouveau directeur sportif, ndlr), qui ne m'a pas connu au PSG, qui me le dise. Quelqu'un avec qui j'ai partagé des choses», a encore regretté Sirigu. «J'ai disputé 190 matchs pour ce club, remporté 12 trophées. Je pense que j'aurais mérité autre chose. Après je veux le bien du PSG et j'y suis toujours lié. Tout ceci m'a fait du mal, j'ai été traité comme un jeune de la CFA à qui on dit de partir. Maintenant c'est trop tard pour m'appeler.»

Sirigu a reçu «des coups dans la gueule»

Aux yeux du quadruple champion de France, le manque de respect a même commencé dès 2015 au moment de l'arrivée de Trapp. «Le PSG a fait beaucoup pour me donner des coups dans la gueule. (…) C'est la manière qui n'est pas bonne encore une fois. On m'a mis dehors. S'il y avait eu un problème, il fallait me le dire et je serais parti de moi-même. Là, au contraire, on m'a répété que j'étais le gardien titulaire et qu'il n'y avait pas de problème. C'est dur à accepter. (…) Ce n'est pas écrit dans mon contrat que je suis titulaire mais là, que l'autre ait bien fait ou pas, je n'appartenais plus à la catégorie des joueurs pouvant jouer.»

Manque de classe des dirigeants ? Etats d'âme d'un gardien qui a eu du mal à accepter son déclassement progressif ? Sans doute un peu des deux… En tout cas, entre cette sortie médiatique et les négociations tendues qui ont précédé la résiliation de son contrat, c'est sur une note très amère que s'achève l'aventure entre le club de la capitale et celui qui fut son premier gardien de l'ère QSI.

