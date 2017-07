Manchester City : Nasri, Bony, Hart, Bravo... Quel avenir pour ces indésirables ?

En reconstruction, Manchester City a réalisé un début de mercato fracassant en recrutant Bernardo Silva et Ederson. Des pépites qui en appellent d'autres mais avant cela, le club anglais va devoir se débarrasser de ses indésirables, qui pourraient faire les beaux jours de nombreuses formations.

Bravo intouchable au Chili, indésirable à Manchester.

Après une saison très décevante, Pep Guardiola a décidé de faire le ménage à Manchester City. Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gaël Clichy, Jesus Navas libérés, Nolito tout proche de retourner en Espagne, le grand ménage est déjà bien entamé.

Afin de libérer de la place, le récent 3e de Premier League entend bien aller jusqu'au bout et compte se débarrasser de ses derniers indésirables.

Nasri et Bony, les deux poids morts de City

Parmi ceux-ci, Samir Nasri (30 ans) et Wilfried Bony (28 ans). Prêté au FC Séville, l'ex-international tricolore a réussi une première partie de saison tonitruante avec la formation andalouse avant de s'effondrer depuis le début de l'année 2017. Définitivement mis sur la touche par Guardiola, l'ancien Marseillais est disponible pour environ 15 millions d'euros alors que le Milan AC, Besiktas et de nombreux clubs chinois se sont déjà renseignés.

De son côté, l'Ivoirien est également un poids mort pour la direction des Citizens. Son prêt catastrophique à Stoke City pourrait inciter ses supérieurs à le brader de manière considérable, lui qui avait été acheté pour 32,5 millions d'euros à Swansea à l'été 2015. A deux ans de la fin de son contrat, l'Éléphant pourrait dépanner bien des formations s'il retrouve la confiance perdue depuis son arrivée à l'Etihad Stadium.

Deux gardiens cotés à vendre

En recrutant Ederson pour 40 millions d'euros, le champion d'Angleterre 2014 n'a laissé aucune chance à deux de ses internationaux, Joe Hart (30 ans) et Claudio Bravo (34 ans). Lui aussi prêté, du côté du Torino, l'Anglais va quitter son équipe de coeur. Manchester United et Newcastle sont sur les rangs pour l'accueillir mais il ne serait pas impossible de le voir évoluer une fois de plus à l'étranger. Dans tous les cas, Hart va devoir se décider rapidement s'il souhaite jouer et postuler pour une place dans le groupe des Three Lions lors de la prochaine Coupe du monde.

Un problème qui ne se pose pas pour son homologue chilien. Meilleur gardien de la Coupe des Confédérations, le capitaine de la Roja a prouvé qu'il n'était pas fini. Erreur de casting à City, le Sud-Américain pourrait lui aussi rendre de gros services à n'importe quelle formation. Aujourd'hui, seuls le RB Leipzig, Villarreal et Lille se sont manifestés, mais après son excellent tournoi, nul doute que Bravo n'aura aucun mal à trouver une porte de sortie. Avis aux intéressés !

