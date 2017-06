Top Déclarations : sans filtre ni tabou, le best of souvenirs spécial Louis Nicollin ! Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 29/06/2017 à 21h24 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Décédé ce jeudi à l'âge de 74 ans, Louis Nicollin laissera une trace indélébile dans l'histoire du football français. Détesté par certains, adoré par beaucoup, l'ancien président de Montpellier, connu pour son franc-parler, n'a laissé personne indifférent. Maxifoot vous offre le Top 10 de ses déclarations les plus marquantes, mais plus encore. Rien que pour vous, le meilleur de Loulou... Louis Nicollin, la plus grande gueule du football français, n'est plus. Après 43 ans de règne à Montpellier, Louis Nicollin s'en est allé ce jeudi. Victime d'un malaise cardiaque le jour de ses 74 ans, l'ancien président du MHSC aura marqué l'histoire du sport en France de par ses nombreuses déclarations souvent très crues. Pour lui rendre hommage, Maxifoot a décidé de revenir sur le meilleur (et le pire) des déclarations de la plus grande gueule du football français, qui laissera une trace indélébile pour sa personnalité aussi sulfureuse qu'attachante. Il manquera à la Ligue 1. 1. «Je me mets à la place du président du PSG qui a un budget de je ne sais pas combien, quand il voit celui de Montpellier, il doit se poignarder le cul avec une saucisse le mec. Et encore avec une saucisse, ça ne fait pas trop mal…» Février 2010, Montpellier est 2e de Ligue 1, le PSG 14e. Loulou se paie la tête de Robin Leproux. Enfin, la tête… 2. «C'est fabuleux ! Un truc de fou… Et maintenant, un petit nul à Auxerre, et branlette espagnole !» Mai 2012, 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, en l'emportant 1-0 contre Lille, Montpellier n'a plus besoin que d'un nul à Auxerre pour être sacré. Loulou se lâche au micro de Canal+. 3. «J'ai deux maillots d'Ibra-machin, mais il ne m'a jamais impressionné. J'espère que Paris nous succèdera. Ça va faire chier les Marseillais et ça me plaît. Eux ils ont pris Patatino !» Juillet 2012, après quelques jours de vacances bien méritées suite au titre de champion de France remporté par le MHSC, Louis Nicollin était en pleine forme. Nouvelle cible du président montpelliérain : l'OM, et sa recrue Florian Raspentino. 4. «Mes joueurs, je les paie plus cher que mes maîtresses. Et mes maîtresses au moins, elles me régalent la chique.» Avril 2007, Montpellier lutte pour ne pas descendre en National. Nicollin est au bord de la crise de nerfs et se laisse aller. Madame a dû apprécier. 5. «Pedretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là, quand il viendra à Montpellier, on va s'en occuper. Ce type est une petite tarlouze.» Octobre 2009, Louis Nicollin promet de régler son compte à Benoît Pedretti. Quelques jours plus tard, le président montpelliérain regrettera ses propos : «J'aurais dû le traiter de petit con ou de petite merde et ça aurait bien été.» Quoi, des excuses ? 6. «Je m'en bats les couilles complet, s'il me fait monter en première division, hein. Bien sûr, s'il vendait de la drogue ou violait les petites filles, ça m'emmerderait…. Ça, j'accepterais pas. Mais pour des conneries pareilles…» Octobre 2007, Rolland Courbis vient d'être condamné dans le procès des transferts de l'OM. Une broutille pour le président de Montpellier. 7. «Je leur pisse à la raie. (…) Et les Stéphanois quand ils étaient premiers, ils avaient pris un teston, ils en pouvaient plus. (…) Le conseil de l'éthique, c'est des gros clowns. Je les emmerde.» Novembre 2010, Nicollin n'apprécie pas tellement que le niveau de la Ligue 1 soit dénigré simplement parce qu'on retrouve Brest ou Montpellier aux avant-postes. Puis Loulou se déchaîne et on ne l'arrête plus… 8. «Ils m'ont fait rire les supporters niçois à nous dire qu'on était des suceurs de Marseillais. Mais on n'a jamais sucé les Marseillais. D'ailleurs, si on peut les niquer le 19 septembre, je serai heureux.» Août 2009, Montpellier prête son stade à Marseille, le passage de Madonna au Vélodrome ayant occasionné quelques dégâts. Critiqué par les supporters niçois, le président du club héraultais leur répond. 9. «Yanga-Mbiwa ? Kojak (Adriano Galliani) ne m'a jamais téléphoné. (...) Ça me fait rire : les mecs se réveillent, ils ont vendu un mec 45 millions d'euros et ils veulent te piquer le tien. Alors s'ils m'en donnent 25 ou 30, je veux bien, mais ils en proposent à ce que j'ai compris 5 ou 6. Va tourner tes films et ne nous emmerde pas !» En juillet 2012, l'AC Milan s'intéressait à Mapou Yanga-Mbiwa mais souhaitait recruter le défenseur montpelliérain pour une poignée de millions d'euros. Réponse cinglante du propriétaire... 10. «Il y a des choses qui me déplaisent. J'ai des gens qui font le recrutement qui sont des grosses b****. Je m'excuse de parler comme ça mais c'est vrai. Ça fait trois ans que je leur réclame de trouver un défenseur central, et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Donc il va falloir un peu remanier tout ça» Octobre 2016, son dernier gros coup de gueule. Énervé par le début de saison raté de son équipe, Nicollin n'avait pas hésité à tirer à vue sur ses dirigeants. Un sniper. Louis Nicollin, c'était aussi ça : 11. «Courbis ? Je n'ai rien contre lui. Je ne suis pas remonté. Chacun baise sa femme comme il l'entend.» 12. «Pour l'instant, personne ne s'est proposé. Si quelqu'un met des sous, j'avale pas, mais presque» 13. «Si on se marie, c'est pour avoir des enfants, c'est pour assurer une famille. Il ne faut pas que ce soit une connasse. Les connasses, on les tire avant et on s'amuse avec» 14. «Tarlouze ? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je n'ai jamais rien eu contre les pédés. Plus il y en a, plus il y a de gonzesses pour nous, c'est tout !» 15. «Bravo à Bastia, ils ont plus de couilles que nous. Nous, on a des olivettes» 16. «Je ne suis pas allé au Vélodrome voir OM-Montpellier. Au dernier moment j'ai eu peur. Eh oui, je suis un pédé» 17. «Laurent Blanc, il a pris un petit coup sur la tête. Comme ça, il sera moins... pas prétentieux parce qu'il ne faut pas exagérer mais je pense qu'il se prenait un peu pour Mourinho bis» 18. «Laurent Blanc, je ne partirai pas en vacances avec lui. C'est un bon gars attention, mais à un moment, il prenait quand même tout le monde pour de la merde» 19. «Le Niçois Kanté, qu'on annonçait chez nous, a signé à l'Olympiakos. Il nous a demandé 120.000 euros mensuels. Je lui ai demandé s'il ne se touchait pas un peu» 20. «En Ligue 1, le seul joueur qui m'impressionne vraiment c'est Jérémy Ménez. C'est dommage qu'il n'ait rien dans le ciboulot, car il a un Pastore et un Hazard à chaque jambe» 21. «Ne nous cassez plus les couilles avec la deuxième place, la troisième, l'Europe, la Ligue des Champions. On est content de finir huitième, point barre. Si on est champion de France, vous nous ferez des pipes, d'accord» 22. «Mes détracteurs, je les encule en voiture, à pied et à cheval» 23. «Je n'aime pas Bielsa parce qu'il a une tête de con. Il ne regarde jamais en face. Je ne supporte pas les gens qui ne regardent pas en face. (...) Je l'aurais viré de suite la saison dernière après sa conférence de presse sur le mercato. (...) Les Marseillais vont enfin comprendre que c'était quelqu'un de pas bien. Il a manipulé tout Marseille ! C'est un bon comédien» » 24. «C'est indigne d'un journal. Je vous le dis, moi, c'est indigne. Vous avez un chef des sports qui est une grosse b****. Je ne peux supporter des choses pareilles. On a été floués, on a été trompés et vous continuez à faire des pipes. C'est impossible, ça ! Je ne l'accepte pas» 25. «Avec cette équipe, à 66 ans, je bande sec. Pas besoin de Viagra» Quelle déclaration de Louis Nicollin préférez-vous ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous...





