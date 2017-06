ASSE : 7 indésirables, les premières pistes d'Oscar Garcia... Le grand ménage a commencé !

Avec 35 joueurs sous contrat et un changement de philosophie de jeu, l'AS Saint-Etienne a entamé sa grande lessive estivale en poussant 7 éléments vers la sortie. Quelques pistes commencent également à se dessiner rayon arrivées.

Oscar Garcia veut façonner un effectif offensif.

«J'aime jouer très offensif. Je me sens très mal à l'aise quand je n'ai pas le ballon.» Qui dit nouvel entraîneur dit nouvelle philosophie de jeu. Et pour s'adapter à celle très offensive d'Oscar Garcia, successeur de Christophe Galtier sur le banc de l'AS Saint-Etienne, de grands chamboulements vont s'imposer dans l'effectif stéphanois.

Alors que l'ASSE n'a repris les entraînements que lundi, le technicien doit déjà trancher dans le vif. En effet, le club forézien compte 35 éléments sous contrat alors que l'Espagnol souhaite s'appuyer sur un groupe réduit à 23 joueurs. D'après L'Equipe, l'ancien coach du Red Bull Salzbourg a donc établi une liste noire de 7 Stéphanois qui ne correspondent pas à son style de jeu et qui peuvent faire leurs valises. Il s'agirait de Léo Lacroix, Cheikh M'Bengue, Pierre-Yves Polomat, Jérémy Clément, Fabien Lemoine, Nolan Roux et Alexander Toft Söderlund.

Garcia compte sur Bamba et Hamouma

Jugé trop lent par Garcia, le milieu de terrain Ole Kristian Selnæs, ne devrait pas être retenu davantage, tout comme les jeunes Benjamin Karamoko, Dylan Saint-Louis et Neal Maupay, proche de Troyes. Les agents de tous ces «indésirables» ont été prévenus. Cependant, rien n'est figé et tous peuvent encore avoir espoir de faire changer d'avis le technicien, souligne le journal sportif.

Alors qu'ils disposent d'un bon de sortie, les avenirs du défenseur polyvalent Florentin Pogba et du latéral droit Kévin Malcuit restent encore flous, faute d'offres à hauteur des attentes. En revanche, l'ancien Barcelonais espère convaincre d'autres joueurs de rester. C'est notamment le cas de l'ailier Jonathan Bamba. De retour d'un prêt réussi à Angers, le Bleuet refuse pour l'instant de prolonger à un an du terme de son contrat et suscite les convoitises à l'étranger. La situation est un peu la même pour l'attaquant Romain Hamouma. Le nouveau coach souhaite le conserver mais la direction n'a toujours rien proposé à l'ancien Caennais à un an de la fin de son bail et cette situation l'incite forcément à penser au départ, surtout que Toulouse et Guingamp apprécient son profil polyvalent.

Garcia pense à d'anciennes connaissances

Dans le sens des arrivées, rien de très concret pour l'instant car le club forézien souhaite d'abord dégraisser. D'après L'Equipe, Garcia serait tout de même tenté de faire venir le défenseur central Duje Caleta-Car et le milieu Diadé Samassékou qu'il a dirigés en Autriche, mais il n'a pas encore fait de demande en ce sens à sa direction. Au milieu de terrain, les Verts aimeraient conserver Jordan Veretout, prêté par Aston Villa la saison passée et actuellement en réflexion. En attaque enfin, les noms de Majeed Waris (Lorient), Loïs Diony (Dijon) et Denis Bouanga (Lorient) circulent, en sachant que les deux premières pistes s'annoncent coûteuses… Présents en nombre pour la reprise, les supporters stéphanois vont encore devoir patienter avant d'y voir plus clair.

Que pensez-vous des premiers arbitrages d'Oscar Garcia ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…