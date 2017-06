BILLET (de D. Da Silva) : "L'OM, ce n'est pas Pigeon Land !"

Pour le premier mercato d'été de l'ère Frank McCourt, de nombreuses critiques sont émises au sujet des premiers choix réalisés par l'Olympique de Marseille. Et pourtant, il semble encore bien trop tôt pour remettre en cause ce projet...

Jacques-Henri Eyraud a raison d'être ferme dans les négociations.

Le billet d'humeur de Damien Da Silva

«C'est ça l'OM Champions Projet ? C'est vraiment ça le plan de Frank McCourt ?» Un peu plus de deux semaines après le début du mercato d'été, ces questions - plutôt moqueuses dans la plupart des cas - se multiplient dans les médias, sur les réseaux sociaux et même ici sur Maxifoot. Et j'ai envie de dire stop.

Pas parce que je pense que le mercato de l'Olympique de Marseille sera une totale réussite. Non c'est impossible à dire à l'heure actuelle. Mais comme le dit l'adage «c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens» et le pessimisme ambiant me semble très exagéré.

Vainqueur et Gomis, des cas qui divisent et pourtant...

Dans l'actualité du récent 5e de la Ligue 1, les gestions des situations de deux joueurs ont cristallisé les reproches : le milieu de terrain William Vainqueur et l'attaquant Bafétimbi Gomis. Respectivement prêtés par l'AS Roma et Swansea, les deux hommes ont réussi un exercice 2016-2017 de qualité à l'OM et pourtant ils devraient partir à l'étranger, vraisemblablement en Turquie.

Sur les deux dossiers, Marseille a refusé de surenchérir par rapport aux offres de Galatasaray. Encore heureux. Et pourtant, de nombreuses critiques ont été émises : si l'OM ne peut pas payer Vainqueur et Gomis, le projet est-il viable ? Financièrement, Marseille aurait tort de s'aligner sans sourciller. Est-ce une mauvaise décision de ne pas offrir un pont d'or au milieu de la Roma ? L'ancien Nantais veut conserver ses émoluments du temps de la Russie (420 000 euros brut par mois) et à ce prix, Andoni Zubizarreta a le sentiment de pouvoir trouver une sentinelle plus technique, un profil souhaité par Rudi Garcia.

Concernant l'attaquant de Swansea, Marseille doit-il donner à un élément de bientôt 32 ans un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 3,4 millions d'euros (la proposition de Galatasaray) ? Pour vous, c'est «OM Champions Projet» d'offrir une telle somme à Gomis jusqu'à ses 35 ans ? Bien sûr que non. A ce tarif, les dirigeants phocéens ont toujours l'ambition de réaliser un gros coup en attirant un attaquant de renom. Vainqueur et Gomis ont été bons l'an dernier, mais étant donné leurs exigences, l'OM a bien raison de temporiser et de prospecter ailleurs.

L'exemple Mandanda, Germain arrive et d'autres suivront

Autre sujet polémique, la formation olympienne n'a toujours pas signé la moindre recrue, même si Valère Germain va réparer cette «anomalie» lundi. Bien évidemment, ce n'était pas le plan du président Jacques-Henri Eyraud. Selon plusieurs échanges avec les groupes de supporters, Marseille voulait rapidement réaliser 2-3 coups au mois de juin pour booster la campagne d'abonnements, qui a d'ailleurs été rallongée jusqu'au 13 juillet. Mais pourquoi céder à la panique ? Pourquoi vouloir se précipiter et éventuellement se planter ? Le mercato a ouvert il y a seulement 16 jours et va se terminer le 31 août, il y a le temps !

Est-ce vraiment une erreur de voir l'OM prendre du recul, étudier plusieurs pistes et négocier le plus possible pour éviter de surpayer ? Le chantier de cet été est énorme, 8 à 10 recrues sont attendues et la direction marseillaise ne dispose pas d'un budget illimité. Pour mener un bon recrutement, il faut prendre son temps et c'est d'autant plus vrai au début d'un projet. Prenons le cas Steve Mandanda. Marseille a-t-il tort de tenter de le faire revenir à un prix réduit ? Pour un portier vendu 2 M€ en 2016, quel message l'état-major olympien enverrait aux autres clubs s'il était prêt à payer sans sourciller le montant réclamé initialement par Crystal Palace (5 M€) alors que la valeur du gardien a bien chuté après une saison très difficile ? Il faut marquer son territoire sur le marché, l'OM ce n'est pas Pigeon Land !

En tout cas, Germain sera la première recrue estivale de l'équipe dirigée par Garcia et d'autres suivront bientôt. Pour l'instant, les doutes affichés sur le projet McCourt se basent avant tout sur des rumeurs et traduisent essentiellement une énorme impatience. Comme l'a souvent répété Eyraud : «dire c'est faire rire, faire c'est faire taire». Je crois qu'il faut donc attendre les vrais mouvements de l'OM pour s'inquiéter, ou non, pour le club. Rendez-vous le 31 août...

