Transfert : Mangala aperçu à Lyon, les Gones tenteraient le coup !

A la recherche d'un défenseur central, l'Olympique Lyonnais ciblerait Eliaquim Mangala. Le défenseur central français de Manchester City a été aperçu à Lyon ce mardi et plusieurs sources annoncent des discussions en vue d'un transfert.

Mangala était prêté au FC Valence cette saison

«Pour renforcer une défense un peu plus perméable que les années précédentes, on a l'ambition de renforcer le côté droit aussi et l'axe central. C'est une volonté déterminée et pas opportuniste.» La semaine dernière, Jean-Michel Aulas annonçait au moins deux recrues supplémentaires attendues en défense après l'arrivée de Fernando Marçal. L'une des pistes mène ce mardi à Eliaquim Mangala (26 ans) !

D'après plusieurs sources, le défenseur central de Manchester City a été aperçu à Lyon aujourd'hui et des discussions avec le club rhodanien en vue d'un transfert sont évoquées. Il y a quelques jours, Mangala a appris que Josep Guardiola ne comptait toujours pas sur lui chez les Skyblues, qui désirent le vendre et utiliser l'argent de son transfert pour poursuivre le recrutement. L'OL chercherait donc à en profiter.

Manchester City réclamera au moins 20 M€

Mais l'ancien joueur du FC Porto coûte cher. Désireux de le conserver au terme de son prêt, le FC Valence a été refroidi par l'option d'achat fixée à 20 millions d'euros. C'est le prix que devrait réclamer le club anglais qui avait déboursé 53 millions d'euros en 2014. Alors qu'il ne reste que deux ans de contrat à Mangala, Manchester City sait qu'il s'agit de la dernière opportunité pour limiter un peu les pertes.

Avec la vente de Corentin Tolisso au Bayern Munich pour 41,5 millions d'euros, Lyon a toutefois les moyens de ses ambitions. L'hiver dernier, les Gones n'avaient déjà pas hésité à débourser 16 millions d'euros (+ 6 M€ de bonus) pour Memphis Depay. Si la piste Mangala se confirmait, l'OL devra cependant trouver les bons arguments pour convaincre le joueur, qui privilégiait un club disputant la Ligue des Champions. Mais à un an de la Coupe du monde, Lyon peut lui offrir une belle visibilité.

