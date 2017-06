Transfert : Donnarumma, Verratti, Matuidi, Sirigu, Belotti... Le point sur les dossiers chauds du PSG Pierre-Damien Lacourte - Actu Transferts, Mise en ligne: le 20/06/2017 à 14h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: S'il n'a toujours pas enregistré de mouvement à l'occasion de ce marché des transferts, le Paris Saint-Germain oeuvre néanmoins en coulisses pour renforcer son effectif. Le nouveau directeur sportif du vice-champion de France, Antero Henrique, a notamment le regard tourné vers l'Italie actuellement. Le PSG fera-t-il l'effort pour Gianluigi Donnarumma ? Quelle sera la première recrue parisienne sous l'ère Antero Henrique ? Difficile de le savoir pour le moment. En attendant qu'une piste devienne brûlante, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain se tourne vers l'Italie actuellement pour renforcer le vice-champion de France. Au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma (18 ans) semble être clairement devenu la priorité du PSG. D'autant que l'agent du joueur, le célèbre Mino Raiola, tente actuellement de placer son poulain, qui a refusé de prolonger au Milan AC un contrat qui prend fin dans un an, à Paris. Problème, l'Italien réclame un salaire annuel de 6 millions d'euros. Soit plus que ce que perçoivent Marquinhos ou encore Rabiot. Mais l'occasion paraît belle pour le PSG de se doter enfin d'un très grand gardien. Belotti irait volontiers à Paris, mais... Concernant l'attaquant appelé à épauler Edinson Cavani la saison prochaine, le mystère reste entier. Les dernières rumeurs font état d'un intérêt du PSG pour Andrea Belotti (23 ans), auteur de 26 buts en 35 matchs de Serie A la saison dernière. D'après la Gazzetta dello Sport, l'attaquant du Torino irait volontiers à Paris. Mais sa clause libératoire a été fixée à 100 millions d'euros... Dans le sens des départs, le FC Barcelone ne lâche pas Marco Verratti (24 ans). Alors que la somme de 100 millions d'euros avait été évoquée, la première offre du Barça pour l'Italien devrait être inférieure à ce montant. Selon les informations des médias catalans Sport et El Mundo Deportivo, les Blaugrana devraient dans un premier temps offrir entre 70 et 80 millions d'euros. Une somme qui paraît insuffisante d'autant que la direction parisienne n'a aucune intention de céder l'international transalpin à l'occasion de ce marché des transferts malgré les envies de départ de ce dernier. Matuidi prend son temps, ça coince pour Sirigu Possible partant lui aussi, Blaise Matuidi (30 ans) n'a encore rien décidé. Et l'ancien Stéphanois n'est pas pressé. A un an du terme de son contrat, le milieu de terrain possède une offre pour prolonger. D'après le quotidien Le Parisien, l'international tricolore attendrait de voir l'identité des clubs intéressés par ses services et ce qu'ils lui proposent avant d'étudier de plus près l'offre parisienne. Le mercato ne faisant que débuter, ce dossier devrait donc encore être ouvert un petit moment. Enfin, la situation est toujours aussi compliquée pour Salvatore Sirigu (30 ans). De retour au PSG après son passage en prêt en Espagne, le portier italien est convoité par le Torino. Mais le Toro souhaite faire signer un Sirigu libre alors que Paris entend bien récupérer une petite indemnité de transfert. Par ailleurs, la formation piémontaise ne compte pas offrir plus de 1,2 million d'euros annuels au portier italien, alors que ce dernier émarge actuellement à 3,5 millions par an. Autant dire que l'opération a du plomb dans l'aile... Que pensez-vous de tous ces dossiers ? Le PSG doit-il faire l'effort notamment pour Donnarumma ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





