Real : Perez envoie un message très clair pour Mbappé !

Convoité par les plus grands clubs européens, l'attaquant de Monaco Kylian Mbappé aurait une forte préférence pour le Real Madrid. Bonne nouvelle pour l'international tricolore, le président de la Maison Blanche, Florentino Perez, l'apprécie énormément et fera tout pour le recruter.

Florentino Pérez veut absolument Mbappé au Real Madrid.

Ses 26 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues à seulement 18 ans n'ont échappé à personne. Auteur d'une seconde partie de saison extraordinaire avec Monaco, Kylian Mbappé est devenu le joueur le plus convoité du monde.

Technique, rapide, efficace devant le but, le Français impressionne sur le terrain comme en dehors, où ses paroles, souvent très sages, ont séduit les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Manchester City, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid.

Perez a les yeux qui brillent

Désireux de réaliser un gros coup sur le marché des transferts, quatre années après le recrutement de Gareth Bale pour 100 millions d'euros, le club de la capitale espagnole serait le plus avancé pour rafler la mise. En tout cas, Florentino Perez, fraîchement réélu à la présidence du double champion d'Europe en titre, assure qu'il fera tout pour offrir aux socios celui qui est considéré comme un des plus grands joueurs en devenir.

«J'ai juste vu Mbappé jouer quelques matchs. Il a 18 ans, c'est un très bon joueur avec beaucoup d'atouts. Mais c'est encore un joueur de Monaco» , a confié le dirigeant madrilène sur les ondes de la Onda Cero. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le dirigeant espagnol ne se gênera pas pour en faire un Merengue, et vite. «Zidane l'a vu quand il avait 16 ans et il lui a beaucoup plu. Mbappé sera à coup sûr un très grand joueur. Nous le suivons, naturellement. Les meilleurs joueurs viennent toujours au Real Madrid.»

Mbappé aurait choisi le Real

Un signal à peine caché envoyé à ses concurrents prouvant que si le Real Madrid veut Mbappé, celui-ci pourra difficilement refuser. D'autant plus que cela ne semble pas faire partie des plans du joueur, dont le désir serait effectivement de rejoindre la Maison Blanche, prête à mettre plus de 130 millions d'euros sur la table. «Je veux seulement jouer au Real Madrid. Le Real Madrid ou rien» , aurait même confié le Monégasque à Marca.

Pour satisfaire toutes les parties, Perez a déjà un plan. En effet, l'homme d'affaires souhaite enrôler l'Asémiste dès cet été et lui laisser l'opportunité de confirmer dans son club actuel avant de rejoindre Madrid après la Coupe du monde 2018 avec plus de bouteille. Un stratagème judicieux puisqu'à l'heure actuelle, Mbappé, aussi talentueux soit-il, aura du mal à bousculer la BBC en attaque. Dans un an, en revanche, le Tricolore aura peut-être les épaules pour devenir la nouvelle coqueluche du Santiago Bernabeu.

Selon vous, le Real Madrid raflera-t-il la mise pour Mbappé ?