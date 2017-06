Real : Perez s'exprime enfin sur la situation de Ronaldo !

Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Pour la première fois, le président des Merengue Florentino Perez s'est publiquement exprimé sur cette situation.

Florentino Perez a pris la défense de Cristiano Ronaldo.

Fraîchement réélu à la tête du Real Madrid, le président Florentino Perez se retrouve confronté au dossier très délicat de la situation actuelle de Cristiano Ronaldo. Accusé d'avoir caché 14,7 millions d'euros au fisc espagnol, l'international portugais, affecté par cette affaire, serait déterminé à quitter l'Espagne et donc le Real.

F. Perez - «Cristiano a un contrat et il est un joueur du Real»

Depuis la révélation par les médias des envies de départ de Ronaldo, c'était silence radio du côté de Madrid. Invité sur les ondes de la radio Onda Cero ce lundi, Perez s'est enfin exprimé sur cette affaire. «Nous n'avons pas parlé parce que nous étions à la date limite pour les candidatures et je voulais être respectueux des autres candidats, mais je suis convaincu que nous allons parler et nous allons résoudre les problèmes. Cristiano a un contrat et il est un joueur du Real Madrid», a rappelé le boss des Merengue.

«Chaque fois qu'il y a eu un problème, nous l'avons résolu. Nous attendrons que la Coupe des Confédérations se termine et nous verrons l'étendue de tout ce qui a été écrit», a-t-il ensuite prévenu. Comme prévu, le Real n'a absolument pas l'intention de laisser filer son meilleur joueur, sous contrat jusqu'en juin 2021.

Perez apporte son soutien à sa star

Touché dans son orgueil avec cette affaire, Ronaldo va en tout cas pouvoir compter sur le soutien de son club. Publiquement, Perez n'a pas hésité à voler à son secours concernant ce problème juridique, qui écorne bien évidemment son image. «Je sais que Cristiano est une bonne personne et un grand professionnel. Tout cela est très étrange. Je vais lui parler et je dois dire, je le défendrai en tant que personne. Je suppose que cela est un malentendu», a déclaré le boss du Real.

Pour apaiser l'agacement de CR7, l'homme d'affaires de 70 ans est même monté au créneau. «Il n'est pas admissible de traiter Cristiano comme un délinquant. Il est meilleur que nous tous, il est beaucoup plus puissant et plus important que tous ceux qui sommes ici», a-t-il osé. Une revalorisation du salaire du Lusitanien ou une prise en charge d'une éventuelle amende sont des scénarios possibles pour régler cette histoire. En tout cas, un départ de Ronaldo du Real reste pour le moment inconcevable.

