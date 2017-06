Milan : descendu en flammes par la presse et Sacchi, Donnarumma est fixé ! Youcef Touaitia - Actu Italie, Mise en ligne: le 17/06/2017 à 20h49 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A la surprise générale, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2018, avec le Milan AC. Une décision très mal perçue en Italie, où la presse et Arrigo Sacchi n'ont pas été tendres avec le jeune gardien, qui a vu la porte de sortie se refermer derrière lui. Donnarumma au coeur de toutes les critiques à Milan. Si le cas Marco Verratti enflamme la France, l'Italie est également servie. Désigné comme le successeur de Gianluigi Buffon en équipe nationale, Gianluigi Donnarumma (18 ans) a défrayé la chronique en refusant de prolonger son contrat avec le Milan AC, jeudi. Lié jusqu'en juin 2018, le jeune portier, conseillé par l'inénarrable Mino Raiola, a pris de revers tout son monde et voit ces dernières heures des critiques fuser de toutes parts. La presse et Sacchi découpent Donnarumma Par la presse italienne, en premier lieu. «Haute infidélité» , titrait même le très sérieux Corriere dello Sport vendredi. «L'ultime baiser» ironisait pour sa part Il Giorno qui a publié une photo où le Transalpin embrasse l'écusson du club lombard, celui qui l'a lancé en Serie A en octobre 2015 à tout juste 16 ans. Des réactions qui semblent excessives car si l'amour de Donnarumma pour le septuple champion d'Europe n'est pas à remettre en cause, ce serait plutôt son agent qui devrait être à blâmer dans cette affaire. En tout cas, l'ancien coach milanais, Arrigo Sacchi, vénéré par les fans, n'a pas hésité à sortir la machette pour découper Donnarumma. «Je l'appréciais en tant que personne et en tant que joueur mais j'ai été surpris de voir de son manque de gratitude envers le Milan AC. Cette décision provoque en moi des doutes, non seulement pour son intégrité humaine mais aussi pour la suite de sa carrière. Je vous rappelle que tous ceux qui sont partis pour l'argent avant, comme l'ont fait Kakà et Shevchenko, pour le Real et Chelsea, se sont repentis ensuite» , a confié l'ex-tacticien à La Gazzetta dello Sport. Donnarumma bloqué par Milan mais... Alors que de nombreuses rumeurs envoient le dernier rempart transalpin au Real Madrid, au Paris Saint-Germain ou à la Juventus Turin, le récent 6e de Serie A entend bien se faire respecter. En effet, il est hors de question que Donnarumma soit vendu à l'heure actuelle. «Nous n'acceptons pas les offres des autres clubs pour le moment» , a prévenu le directeur sportif rossonero, Massimiliano Mirabelli, dans les colonnes du Corriere dello Sport. «Il devait devenir notre capitaine et nous lui avons proposé un joli salaire de 5 millions net par an» . Encore plus catégorique le propriétaire chinois du Milan, Yonghong Li aurait lâché, «il ne partira pas» . Difficile tout de même d'imaginer que ce mélodrame ne se termine pas par un revirement avec une prolongation... ou bien une vente dès cet été. Si les intentions du joueur restent floues, le Milan AC peut-il s'asseoir sur un joli pactole en refusant de vendre sa pépite ? On a du mal à y croire... A priori, la première hypothèse semble pour l'instant la plus plausible. Si tel est le cas, Donnarumma aura intérêt à avoir le cuir très solide car les supporters du club milanais ne devraient pas le rater avec ce feuilleton qu'ils n'ont probablement pas vu venir... Que pensez-vous du feuilleton Donnarumma ? Que doit faire le Milan AC ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS