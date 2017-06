Milan AC : coup de théâtre dans le dossier Donnarumma ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 15/06/2017 à 20h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Annoncé tout proche de rempiler en faveur du Milan AC, le gardien Gianluigi Donnarumma a finalement écarté toute prolongation ce jeudi ! A un an du terme de son bail, le très convoité jeune prodige pourrait s'imposer comme l'un des grands animateurs du mercato estival. Donnarumma ne veut plus prolonger. C'est peut-être l'un des feuilletons de l'été qui vient de débuter ce jeudi en Lombardie ! Considéré comme le futur du Milan AC, le gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans) a décidé de ne pas prolonger son contrat qui s'achève en juin 2018 ! Le directeur général rossonero, Marco Fassone, a annoncé la nouvelle à l'issue d'un entretien avec l'agent de l'Italien, Mino Raiola. «Nous lui avons proposé un contrat encore plus important que prévu, le joueur l'a étudié, mais a préféré ne pas l'accepter», a révélé le dirigeant au cours d'une brève conférence de presse. «Il nous a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui se termine le 30 juin 2018. C'est une décision que nous regrettons, mais le Milan AC va aller de l'avant. Même si nous espérions construire autour de lui le futur Milan, nous allons faire au mieux.» Donnarumma «très attaché à Milan» Du coup, même si le Milan pourrait tenter une nouvelle proposition durant les prochaines semaines, un départ de la pépite n'est pas à exclure cet été. Si l'impasse perdure, difficile d'imaginer le cador italien renoncer à une juteuse indemnité en conservant le portier un an pour le voir ensuite partir libre… En tout cas, cette décision surprend alors que celui qui est régulièrement présenté comme le futur Gianluigi Buffon clamait encore son amour du club lombard il y a seulement 48 heures… «Tout le monde sait que mon souhait est de rester à Milan. Je suis à la recherche d'une maison à Milan. Un grand appartement, où il y a de la place pour tous mes proches, dans le centre de Milan qui est beau. Je me sens prêt», affirmait le Transalpin. «Je suis serein, parce que toutes les personnes investies dans cette négociation connaissent ma volonté. Avec Enzo et Mino Raiola, qui fut le premier à me remarquer, et avec ma famille, nous formons une équipe. Je suis très attaché à Milan.» Le Real et le PSG à l'affût A partir de là, rien n'empêche de penser que c'est surtout Raiola qui fait pression sur le récent 6e de Serie A afin d'obtenir le contrat le plus avantageux possible, quitte à tenter le tout pour le tout. Un revirement de Donnarumma ne paraît donc pas totalement improbable. Il faudra aussi surveiller l'attitude des Rossoneri puisque la presse transalpine rapportait récemment que le club comptait faire passer la saison sur le banc au prodige en l'absence de prolongation ! En attendant, annoncés sur les rangs, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne devraient pas tarder à tenter le coup ! Le double champion d'Europe en titre aura sans doute une longueur d'avance si un départ se confirme. Mais le PSG compte bien jouer sa carte à fond, surtout que le directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, aurait profité de sa présence à Milan lundi pour nouer des contacts dans ce dossier. Les prochaines semaines s'annoncent palpitantes ! Voyez-vous vraiment Donnarumma quitter le Milan AC cet été ? D'après vous, le PSG doit-il à tout prix tenter sa chance dans ce dossier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





