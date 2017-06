Top Déclarations : Rio Ferdinand tacle Ramos, Pepe et Piqué s'en prennent au Real, Nolito veut fuir l'Angleterre... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 10/06/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Ferdinand glisse un tacle à Sergio Ramos, Pepe allume le Real Madrid, Piqué aussi, Nolito veut sauver sa fille, Anigo s'en prend encore à Labrune, Diego Costa persona non grata, Hazard évoque les attentats… Découvrez les phrases choc de la semaine. Ramos a provoqué l'expulsion de Cuadrado après un contact très léger. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Rio Ferdinand – «Sergio Ramos va être embarrassé quand il reverra ça. Si mon fils m'avait vu faire ça, j'aurais été gêné de le regarder dans les yeux» (BT Sport, le 05/06/2017) L'Anglais n'a pas apprécié que le défenseur central espagnol en rajoute après un contact très léger avec Juan Guillermo Cuadrado en finale de la Ligue des Champions. 2. Pepe – «J'ai pris la décision de partir en janvier, quand les choses n'allaient pas, quand j'ai vu que la façon dont le club me traitait n'était pas idéale. Il y a des manières de négocier. Et la manière n'a pas été correcte. Le club ne m'a pas défendu lorsque j'ai eu des problèmes avec le fisc. Il savait que j'étais à jour et que je n'ai aucun problème à le prouver et cela m'a fait souffrir parce que j'ai toujours rempli mes obligations» (Cadena COPE, le 06/06/2017) Sur le départ du Real Madrid, le Portugais en veut terriblement à son club, qu'il a pointé du doigt pour son manque de classe. 3. Gerard Piqué – «Le jour où vous verrez le Barça faire une parade pour célébrer une Coupe du Roi, alors vous pourrez considérer que le Real débute une nouvelle ère.. Nous avions fait en sorte que le Real fasse une parade pour avoir gagné la Coupe. Vous ne pouvez pas comparer tout ce que nous avons accompli au Barça avec les deux dernières saisons du Real» (Movistar, le 07/06/2017) Malgré le doublé en Ligue des Champions et une Liga remportée cette saison, le défenseur central du Barça trouve le moyen de dénigrer le Real Madrid, une fois de plus. 4. Nolito – «Le visage de ma fille a changé de couleur, c'est comme si elle vivait dans une cave» (El Transistor, le 07/06/2017) En échec à Manchester City, l'Espagnol est prêt à tout pour quitter l'Angleterre et son climat bien moins ensoleillé que dans son pays natal. 5. José Anigo, à propos de Vincent Labrune – «Après le départ du président le plus bizarre de l'histoire du club, les Marseillais ont retrouvé le sourire, bien plus qu'après le mien, mais il est vrai que nous n'avions pas le même parcours dans cette équipe mythique» (France Football, le 08/06/2017) On le sait, les deux hommes ne s'apprécient guère. Nul doute que les fans de l'OM ne les regrettent pas… 6. Diego Costa – «Conte m'a envoyé un message me disant que je n'entre pas dans ses plans pour Chelsea. Mes relations avec le coach ont été mauvaises cette saison. C'est une honte mais il est clair que le coach ne compte plus sur moi et qu'il ne veut plus de moi» (Zone mixte, le 08/06/2017) Visiblement, l'entraîneur de Chelsea n'a pas digéré que son attaquant soit attiré par un départ en Chine en milieu de saison. Et milite désormais pour sa vente… 7. Eden Hazard – «Je suis triste. On ne peut pas être totalement heureux quand on voit ce qui s'est passé. Et je ne retiens pas que les événements d'hier. Mais aussi ceux survenus récemment à Manchester, les attentats en France, en Belgique l'année passée notamment. Malheureusement, l'horreur survient un peu trop souvent» (L'Equipe, le 04/06/2017) Au lendemain de l'attentat qui a touché Londres, le Belge a eu une pensée pour toutes les victimes de la barbarie à travers le monde. 8. Lionel Messi – «Je l'ai toujours dit, et lui aussi : notre rivalité, c'est surtout une invention de la presse. Nous tentons simplement de donner le plus possible, de devenir plus fort, rien de plus. Cristiano est un très grand joueur, possède de nombreuses qualités et se surpasse année après année. C'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs du monde» (ESPN, le 08/06/2017) La star du Barça a une manière très claire d'encenser son plus grand rival. 9. Cristiano Ronaldo – «Moi c'est sur le terrain que je m'exprime, il y a toujours des gens qui ont des choses à dire sur Cristiano Ronaldo, mais ce soir nous avons gagné et nous avons montré que nous étions les meilleurs» (beIN Sports, le 03/06/2017) Après avoir remporté sa 4e Ligue des Champions, le Portugais a encore une fois réglé ses comptes avec ses détracteurs. De manière soft cette fois-ci. 10. Djibril Sidibé, à propos de Kylian Mbappé – «Je ne m'attendais pas à une éclosion si rapide. C'est un génie tout simplement et il l'a démontré tout au long de la saison, même si au début il boudait un peu quand il ne jouait pas. Je ne dirais pas que c'est un très grand joueur, mais il en prend la direction» (BFM Sport, le 08/06/2017) Le jeune talent impressionne tout le monde, à commencer par ses partenaires ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





