Brésil : titulaire et capitaine, Thiago Silva n'a plus le droit à l'erreur

A l'occasion du match amical contre l'Argentine vendredi, le défenseur central du Brésil Thiago Silva sera titulaire. Mieux encore, le Parisien devrait porter le brassard de capitaine. Face à la bande à Lionel Messi, «O Monstro» sera attendu au tournant.

Thiago Silva devra briller face à l'Argentine.

Trois ans plus tard, Thiago Silva redevient capitaine du Brésil. Selon UOL Esporte, le défenseur central profitera des absences de plusieurs cadres pour porter le brassard lors du match amical contre l'Argentine vendredi (12h05) à Melbourne.

Preuve que le patron du Paris Saint-Germain a la confiance de Tite. En effet, le sélectionneur de la Seleção n'avait pas hésité à le rappeler malgré quelques épisodes douloureux. Tout a commencé lors du Mondial 2014 au Brésil, lorsque Thiago Silva, dépassé par ses émotions, avait refusé de tirer un penalty en huitième de finale face au Chili (1-1, 3-2 aux tab).

Thiago Silva revient de loin

Première conséquence, l'ancien joueur du Milan AC perdait le brassard au profit de Neymar après la compétition. Quelques mois plus tard, le Parisien décevait de nouveau avec une prestation ratée contre le Paraguay (1-1, 3-4 aux tab) en quart de finale de la Copa America. Déçu du mental de Thiago Silva, l'ex-sélectionneur Dunga décidait de ne plus compter sur lui. Après ces épisodes, l'homme aux 61 sélections n'a plus le droit à l'erreur.

Le problème, c'est que le test à venir se déroulera face à l'Argentine. Le défenseur de 32 ans se retrouvera en face d'un certain Lionel Messi qui lui rappellera la fameuse «remontada» du FC Barcelone en Ligue des Champions (6-1). «Il est toujours difficile d'affronter des joueurs du niveau de Messi, a confié l'international auriverde. J'ai dû lui faire face à de nombreuses reprises récemment.»

Messi traumatise toujours le Brésilien

«Avec Milan, je l'ai affronté chaque année en Ligue des Champions. Et maintenant avec le PSG. Il est certain que ce 6-1 nous a négativement marqués, a-t-il reconnu. Le match de demain ne concerne pas le PSG et le FC Barcelone.» Egalement pointé du doigt au Camp Nou, Thiago Silva évoluera avec une pression «Monstre» sur les épaules…

